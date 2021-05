Iman Vellani dans le rôle de Mme Marvel sur les décors

Le nouveau venu Iman Vellani est prêt à jouer Mme Marvel ou Kamala Khan pakistanais-américain dans la prochaine série de super-héros Marvel. L’acteur a tourné pour le spectacle à Atlanta, aux États-Unis, et quelques photos ont été diffusées sur Internet. Sur les photos divulguées, Iman est vue portant son costume et regardant quelque chose tout en étant cliquée franchement. Elle sera considérée comme une adolescente musulmane de 16 ans qui vit dans le New Jersey et admire des super-héros comme Captain Marvel.

Tout en partageant la photo divulguée sur sa page Instagram non vérifiée, Iman a écrit: « Ouais, ça se passe. » Elle portait un costume bleu électrique et rouge et des collants skinny avec un masque pour les yeux.

Pendant ce temps, il est rapporté que Farhan Akhtar fait également partie de la série et des cours non confirmés en parlent. Une source a déclaré: « Farhan est actuellement en poste à Bangkok, avec une distribution et une équipe internationales, pour le tournage d’un projet avec Marvel Studios, qui est connu pour être l’un des plus grands studios de cinéma du monde. »

La source a ajouté: « Tous les autres détails du projet sont strictement secrets. »

Les gens ont connecté les points comme Mme Marvel est en cours de tournage à Bangkok et l’acteur-cinéaste y est en poste.

Pendant ce temps, Mauvais garçons pour la vie le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah, ainsi que la lauréate d’un Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Menon, ont été encordés pour divers épisodes de Mme Marvel. Le personnage est apparu pour la première fois dans une série de bandes dessinées en 2012 et la série est dirigée par l’écrivain Bisha K Ali.