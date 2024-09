Iman Shumpert et Amber Rose critiquées pour leurs photos intimes

Iman Shumpert et Amber Rose ont été interpellées par un ami de Teyana Taylor après avoir été vues en vacances ensemble.

Des photos de l’ancien joueur de la NBA et du mannequin controversé ont fait surface jeudi (19 septembre), les montrant en train de traîner sur une plage avec d’autres amis.

Le couple pouvait être vu en train de discuter et de rire tout en profitant du soleil sur des transats voisins, ainsi qu’en quittant la plage ensemble.

Les images ont naturellement suscité des rumeurs selon lesquelles les deux hommes étaient impliqués dans une relation amoureuse, les spéculations atteignant l’une des proches amies de Taylor, Dasia Nicole.

Dans un commentaire enflammé sur Instagram, Nicole a critiqué Shumpert et Rose à propos des photos, en écrivant : « C’est tellement drôle pour moi parce que lorsque nous étions sur ce bateau le soir du Nouvel An, vous et vos amis m’avez méprisée pour avoir espionné les conneries qui se passaient pendant que Teyana et ses enfants étaient sur ce même bateau… et j’avais raison ! Cela prouve ce que je dis, alors vous avez envie de pleurer à chaudes larmes sur le téléphone de cette fille le lendemain. »

Elle a ajouté : « Mon amie a toujours été gracieuse, mais tu as joué un putain de jeu. Teyana, je suis désolée d’avoir été aussi dure, mais j’en ai assez de prendre le chemin le plus sûr. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour sauver cet homme et son image. »

en rapport nouvelles Iman Shumpert s’extasie devant la tenue de Teyana Taylor au Met Gala malgré un divorce compliqué 7 mai 2024

Nicole s’est ensuite directement adressée à Amber Rose : « @amberrose, j’aimerais que tu le nies pour ces blogs parce que j’ai enregistré toute la conversation ! Et vous vous excusez en disant qu’il était célibataire, mais il était bien et marié quand cette merde a commencé. C’est ringard ! »

Malgré les propos enflammés de Nicole, Shumpert et Rose ne sont rien de plus que des amis, selon TMZ.

Le drame survient quelques mois seulement après que Teyana Taylor et Iman Shumpert ont finalisé leur divorce, la chanteuse de R&B aurait reçu une somme à sept chiffres dans le cadre de l’accord.

Taylor a initialement demandé le divorce début 2023 et a affirmé que son mari de l’époque avait été infidèle à plusieurs reprises et « émotionnellement et mentalement violent » envers elle pendant leur mariage de sept ans.

Shumpert a nié ces allégations et a affirmé que Taylor n’avait fourni aucune preuve pour les étayer. Il a également demandé au tribunal de modifier le motif du divorce en « lien irrémédiablement brisé ».

L’ancien couple s’est marié en 2016 et partage deux filles.

Amber Rose, quant à elle, a déjà fréquenté plusieurs personnalités de premier plan, notamment Kanye West, 21 Savage et Wiz Khalifa — ce dernier avec qui elle était auparavant mariée et avec qui elle partage un enfant.