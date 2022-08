Iman Shumpert a été arrêté pour possession d’herbe à l’aéroport de Dallas

Iman Shumpert a été arrêté pour possession criminelle d’herbe après avoir été pris avec des onces d’herbe à l’aéroport de Dallas-Fort Worth.

Iman Shumpert reste généralement à l’écart du drame, mais aujourd’hui, il a été placé en plein milieu du drame à l’aéroport de Dallas-Forth Worth. Iman était à l’aéroport en direction de LAX pour passer du temps avec sa fille lorsqu’il a été arrêté par la TSA. Selon TMZla TSA a signalé une violation potentielle de drogue aux autorités et tout s’est dégradé à partir de là.

Iman Shumpert arrêté pour possession criminelle d’herbe à l’aéroport de Dallas, le magazine Glock a également été retrouvé dans son sac.

La TSA aurait trouvé un sac contenant 6,2 onces d’une “substance à feuilles vertes” et aurait appelé la police. La substance a été testée positive pour la marijuana via un test mobile. De plus, les autorités auraient également trouvé un magazine Glock avec 14 cartouches de 9 mm dans son sac, les autorités n’ont pas trouvé d’arme à feu.

Bien sûr, le Texas étant un État où l’herbe n’est pas légale et faisant également partie de la Bible Belt, ils ne prennent pas à la légère les possessions de drogue. S’il est reconnu coupable de crime de drogue, Iman pourrait encourir jusqu’à deux ans derrière les barreaux et une amende de 10 000 $. Espérons que son équipe juridique soit en mesure de résoudre ce problème afin qu’il ne soit pas emprisonné.