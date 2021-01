Iman partage un message sincère en l’honneur de David Bowie pour son anniversaire

Iman se souvient de son défunt mari David Bowie sur ce qui aurait été son 74e anniversaire.

Sur elle Instagram, le top model a partagé un article citant Alfred Lord Tennyson. « Si j’avais une fleur pour chaque fois que je pensais à toi », dit la citation, « je pourrais marcher dans mon jardin pour toujours. »

Elle aussi a partagé une photo de Bowie, avec le hashtag «#BowieForever».

Bowie, qui est devenu célèbre dans les années 60 et a été nommé le La plus grande rockstar de tous les temps par Pierre roulante, est décédé après une bataille contre le cancer le 10 janvier 2016, deux jours seulement après son 69e anniversaire et la sortie de son dernier album Étoile Noire. L’album remportera ensuite l’album britannique de l’année aux Brit Awards 2017 ainsi que cinq Grammy Awards.

Iman et Bowie se sont mariés en 1992 après deux ans de fréquentation. Ils partagent la fille Alexandria Jones, qui passe aussi par Alexandrie Bowie, 20.