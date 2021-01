Iman, la veuve de David Bowie, célèbre le 74e anniversaire de l’icône avec un hommage affectueux

La veuve de David Bowie, Iman, a célébré son défunt mari comme aujourd’hui aurait été son 74e anniversaire.

La top model, 65 ans, qui a épousé l’icône de la musique en Suisse en 1992, s’est rendue sur les réseaux sociaux vendredi soir pour partager ce qu’elle pensait de son défunt mari, décédé en 2016 chaque jour, et a réfléchi à son amour pour lui.

Un message qu’elle a partagé était une photo d’une citation, qui disait: « Si j’avais une fleur pour chaque fois que je pensais à toi … je pourrais marcher dans mon jardin pour toujours. »

La reine des podiums a écrit à côté de l’offre: « #imandaily 8 janvier #BowieForever. »

Peu de temps après, elle a téléchargé un autre article qui était une photo en noir et blanc, prise par le photographe français Hedi Slimane, de la silhouette du hitmaker Space Oddity alors qu'il chantait sur scène.











Iman a sous-titré le deuxième message: « 8 janvier @ hedislimane # BowieForever. »

Bowie est décédé le 10 janvier 2016, à l’âge de 69 ans après une bataille contre le cancer du foie.

Ce mois-ci, Iman a dit à Harper’s Bazaar que le chanteur était le seul homme pour elle.

Elle a déclaré à la publication: « Une interview rare, la maman d’un enfant a déclaré: » David est dans nos cœurs et nos esprits au quotidien, pour nous tous.

«Tu sais, c’était mon véritable amour. Ma fille m’a demandé un jour si je me marierais à nouveau et j’ai répondu ‘jamais’.

Iman a déclaré à propos de leur vie conjugale: «Cela n’aurait pas pu être plus régulier. C’était un mariage vraiment quotidien.











«C’était un gentleman très drôle et chaleureux. Tout le monde dit qu’il est futuriste, mais il ne l’était pas, il aimait plus que tout porter un costume trois pièces. C’était une vie belle et ordinaire et c’était ce qui était génial.

«Nous pourrions vivre à New York, aller chercher notre fille à l’école, marcher partout. J’aurais aimé que nous ayons eu plus d’années.

