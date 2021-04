Trailblazer Shields a manifestement été énervé par la prédiction du promoteur Eddie Hearn selon laquelle elle aurait du mal à tenir la distance avec Marshall, la championne des poids moyens WBO d’Angleterre qui a prolongé son record professionnel invaincu à dix victoires avec un KO au troisième tour de Maria Lindberg à Londres samedi.

La championne du monde multiple à trois poids et médaillée d’or olympique a fait un choix de formulation très discutable en avertissant qu’elle battrait le combattant britannique Marshall pour le bon jour de paie.

« Eddie peut dire ce qu’il veut, » la boxe à grande gueule et le combattant MMA lui ont dit Twitter suivant. « Il sait, [if] il obtient l’argent correctement, que le grand espoir blanc ne sera plus. «

👊 « JE POINTE TROP FORT POUR LES BOUCLIERS » 👊Après la victoire d’hier soir @ Savmarshall1 dit ça @Claressashields ne veut pas la combattre comme @EddieHearn discute des possibilités de ce combat 🙏 #MarshallLindbergpic.twitter.com/s2clk6KBUY – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 11 avril 2021

Eddie peut dire ce qu’il veut. Il sait qu’il a raison de l’argent que le grand espoir blanc n’existera plus. – Boucliers Claressa Gwoat (@Claressashields) 12 avril 2021

Le terme Shields utilisé pour décrire Marshall provient de la pièce de théâtre de 1967 sur Jack Johnson, le premier afro-américain à détenir le titre de champion du monde des poids lourds à une époque de ségrégation raciale et de tension aux États-Unis.

Le « grand espoir blanc » était une référence aux nombreuses personnes à l’époque qui voulaient qu’un boxeur blanc batte enfin Johnson.

« Champ, imaginez qu’elle a dit que le grand champion noir ne sera plus? » a répondu le boxeur professionnel et ancien footballeur de Premier League Leon McKenzie dans un tweet maintenant supprimé.

Le grand espoir blanc? Peu importe si j’étais violet ou vert, vous êtes toujours assommé https://t.co/gi4kGXFYmi – Savannah Marshall (@ Savmarshall1) 12 avril 2021

Qu’est-ce que la couleur a à voir avec ça ??? – Richard Preece (@ happyraveruk1) 12 avril 2021

« C’est un problème. Nous allons décoller. Je suppose que parfois moins dit est plus percutant. J’ai hâte de se battre. »

Lorsqu’il a été contesté sur ses commentaires, McKenzie a ajouté: « Je confirmais en fait que ça ne fonctionnait pas bien. J’essayais d’être positif par rapport à ce que je considérais comme négatif. Je suis fier de ma couleur, oui – je suis aussi fier de ma mère. »

De nombreux fans ont été déroutés par les remarques non provoquées de Shields. «Carte de course? a demandé un. « Sérieusement, nous voulons tous une bagarre entre vous et Marshall mais gardez la course en dehors de ça. »

Carte de course une fois de plus. Ennuyeuse! Vous devriez être appelé pour cela. De l’autre pied, tu serais partout – winzor (@ winzor19) 12 avril 2021

Je pense que tu es une boxeuse incroyable, la meilleure boxeuse là-bas, mais ce n’est pas une fille de race. Tbh je pense qu’Eddie sait que vous allez battre ses combattants, il veut gagner autant d’argent que possible pour ce combat, en le laissant se construire, mais vous ne pouvez toujours pas arrêter l’inévitable. 🥊 – Ains (@ains_uk) 12 avril 2021

Un autre a dit: « Je pense que tu es une boxeuse incroyable – la meilleure boxeuse là-bas. Mais ce n’est pas une question de race, fille.

« Pour être honnête, je pense qu’Eddie sait que vous allez battre ses combattants. Il veut gagner autant d’argent que possible pour ce combat, le laissant se construire. Pourtant, vous ne pouvez pas arrêter l’inévitable. »

Shields a été ouverte sur son besoin de s’exprimer ouvertement pour gagner l’attention qu’elle estime mériter.

Gardez cette chose noire contre blanche dans les États s’il vous plaît. Nous ne voulons pas de cette division ici 👍 – Thomas Marley (@ thomasmarley93) 12 avril 2021

Carte de course? Sérieusement … nous voulons tous une bagarre entre vous et Marshall mais gardez la course à l’écart. – Sarberous (@sarberous) 12 avril 2021

Visant le YouTuber devenu boxeur Jake Paul, qui se bat samedi contre l’ex-star de l’UFC Ben Askren, elle a appelé la célébrité et son frère tout aussi prestigieux, Logan, des « spectacles de clown ».

« J’aime quand les combattants plus âgés reviennent, comme Roy Jones contre Mike Tyson, » Shields a dit à mes sites de paris.

« Respect à eux pour l’entraînement, je suppose – mais je préfère de loin voir Mike Tyson contre Evander Holyfield ou quelque chose comme ça.

Imaginez que savanna put le grand champion NOIR ne serait plus si vous pensez que ça se passerait ici maintenant! Vous avez des problèmes vous! Savanna vit dans ta tête sans loyer 🤣🤣 – Stevie (@HeasleySteven) 12 avril 2021

«Je ne veux pas voir Floyd battre Logan Paul mais Floyd peut faire ce qu’il veut, il a tout accompli pour qu’il puisse donner ses propres coups – c’est juste quelque chose que je ne veux pas voir.

«Personne ne m’a jamais mentionné une exposition parce qu’ils savent que je fais de vrais combats. Je voudrais hurler le cul de Jake Paul, juste parce qu’il pense que la boxe est facile.

«Je l’ai vu faire une interview récemment où il a dit que YouTube est plus difficile que la boxe. Quoi – être une star de Youtube est plus difficile que d’être une boxe?

« Il a dit quelque chose à propos de la publication sur YouTube pendant 800 jours d’affilée. Gros coup, vous avez posté une vidéo. Comprenez-vous ce qu’il faut pour devenir un champion du monde de boxe? Je me suis entraîné plus de 800 jours. Mettre en place une vidéo, pour une c’est libre.

«Vous venez de poster cette merde, Internet fait le travail dur, vous ne faites rien. Alors pour lui, dire que YouTube est plus difficile que la boxe, j’étais comme: les gens lui donnent une plate-forme pour dire toutes sortes de choses de trucs stupides. «

Shields a utilisé sa chaîne, où elle s’appelle le « GWOAT », pour éviscérer le Marshall « rembourré » record dans une ventilation combat par combat de la carrière de son adversaire potentiel, ainsi que d’exploser Hearn pour avoir dit « adorables, coups de poignard dans le dos, des choses étranges. »

« Eddie Hearn, si tu m’aimes, paie-moi, » lui dit-elle, tentant de tenter le marieur britannique le plus en vue pour la dissuader de continuer son entrée dans le MMA.

« Vous voulez que la boxe soit égale, vous voulez combler l’écart de disparité pour la boxe féminine – donnez-moi juste l’argent que je demande et nous pourrons nous battre. »