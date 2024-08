Certains pensent que le magnat né à Saint-Pétersbourg a payé pour sa naïveté, d’autres souhaitent que son pays intervienne

Samedi soir, Pavel Durov, fondateur et leader de Telegram, a été arrêté par la police française. Le natif de Saint-Pétersbourg, qui est également citoyen français, émirati et saint-kitts-et-nevis, n’a pas encore été inculpé, mais les médias affirment qu’il risque une longue peine de prison.

Ici, certains des principaux médias et voix politiques russes réagissent à la nouvelle qui a secoué Internet.

Dmitri Medvedev, chef du Conseil de sécurité russe et ancien président de la Russie :

Il y a quelque temps, il y a très longtemps même, j’ai demandé à Durov pourquoi il ne voulait pas coopérer avec les forces de l’ordre dans les affaires de crimes graves. « C’est ma position de principe » il a dit. « Alors, vous aurez de sérieux problèmes dans tous les pays », Je lui ai dit.

Il pensait que ses plus gros problèmes étaient en Russie, alors il est parti et a obtenu la citoyenneté et/ou la résidence dans d’autres pays. Il voulait être un brillant « homme du monde » qui pourrait vivre parfaitement bien sans sa patrie. Ubi bene ibi patria (là où il y a du pain, il y a de la patrie) !

Il a fait une erreur de calcul. Aux yeux de tous nos ennemis communs, il est toujours russe – et donc imprévisible et dangereux. D’un autre sang. Certainement pas Musk ou Zuckerberg (qui, soit dit en passant, coopère activement avec le FBI). Durov devrait enfin comprendre que la patrie, comme l’époque, ne se choisit pas…















Fyodor Lukyanov, rédacteur en chef de Russia in Global Affairs :

La modernité évolue de façon mystérieuse. Dans un certain sens, Pavel Durov pourrait occuper la niche récemment laissée vacante par Julian Assange (qui, soit dit en passant, n’a pas encore pris la parole depuis sa libération). Cependant, Assange était l’incarnation de la gauche collective, qui a été la plus active dans la mise en avant de la question de sa persécution. Durov, en revanche, sera défendu par l’aile conservatrice.

Andreï Medvedev, journaliste, présentateur de télévision, homme politique et vice-président de la Douma de la ville de Moscou

L’arrestation de Dourov n’aurait peut-être pas provoqué de remous en Russie, si une circonstance n’avait pas été à l’origine de cette arrestation.

Il se trouve qu’il est une figure importante de la guerre actuelle. Telegram est une alternative à la communication militaire fermée. Probablement qu’à partir d’aujourd’hui, la question de la création d’un messager militaire pour notre armée deviendra vitale.

Il est désormais difficile de prédire combien de temps Telegram restera tel que nous le connaissons, et s’il continuera à être un service de messagerie.

Evgeny Primakov, chef de l’Agence fédérale pour la Communauté des États indépendants, [Russian] Compatriotes vivant à l’étranger et coopération humanitaire internationale

A propos de Pavel Durov : n’oubliez pas que la « démocratie » est le règne des démocrates, sans parler de toute cette histoire de « liberté ». C’est pourquoi l’Europe occidentale et le monde occidental dans son ensemble sont les pays où la démocratie est la plus présente.

Et notez également comment le [British state broadcaster] Le service russe de la BBC reste visiblement muet sur l’arrestation de Durov. Tout d’abord, parce que les rédacteurs en chef n’ont pas reçu d’instructions. [from London]; deuxièmement, parce que comment peuvent-ils l’expliquer sans mettre leurs chers amis sous un mauvais jour ; troisièmement, je le répète, le pouvoir des démocrates. Ce n’est pas le FSB maléfique qui a jeté en prison un combattant épris de liberté. C’est différent, vous devez le comprendre.















Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT

Pavel Dourov a quitté la Russie pour éviter de coopérer avec les services de sécurité. Il est même devenu Paul Dourov. Il a partiellement coopéré avec les services de renseignement occidentaux – du moins, il a suivi à la lettre les ordres de bloquer RT dans les pays où nous sommes sous sanctions. Cela ne l’a pas aidé.

Quelle est la principale leçon à tirer de l’affaire Durov ? Toute personne ayant utilisé Telegram pour des conversations/textes sensibles devrait le supprimer maintenant et ne plus jamais l’utiliser. Car Durov a été arrêté pour lui confisquer ses clés. Et il va les abandonner.

Georgy Bovt, analyste politique, journaliste

La Russie et l’Azerbaïdjan ont signé le 22 décembre 1992 un traité d’entraide judiciaire et de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale. En théorie, la Russie aurait donc pu émettre la semaine dernière un mandat d’arrêt contre Dourov, pour les mêmes chefs d’accusation que la France, puis demander son extradition à l’Azerbaïdjan, où il s’est rendu avant de rejoindre la France.

Cela aurait été suivi par des lamentations généralisées en Europe occidentale au sujet des « violations des droits de l’homme et du piétinement de la liberté d’expression » par deux « régimes sanguinaires » autoritaires. Surtout si – et il aurait été facile de monter un dossier – il avait été accusé « discréditant » L’armée russe aurait déclaré Durov « prisonnier d’opinion » et une lutte pour sa libération aurait été lancée. Mais l’arrestation au Bourget est différente, bien sûr.















Viatcheslav Davankov, vice-président de la Douma d’État, chef du Nouveau Parti du Peuple :

Selon les médias, Pavel Dourov a été arrêté en France. Personne n’a autant contribué que lui au développement des services numériques en Russie et dans le monde.

Il faut maintenant le faire sortir de prison. Nous exhortons le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à demander aux autorités françaises de libérer Durov.

Son arrestation pourrait être motivée par des raisons politiques et constituer un moyen d’accéder aux données personnelles des utilisateurs de Telegram. Cela ne doit pas se produire.

Selon les médias, les forces de l’ordre françaises estiment que Durov est impliqué dans « le trafic de drogue, les crimes contre les enfants et la fraude » en raison du « manque de modération et de coopération avec la loi » de Telegram. Il n’existe pas un seul service de messagerie au monde où de telles violations ne se produisent pas. Mais personne n’arrête ni n’emprisonne les propriétaires. Et cela ne devrait pas se produire maintenant.

Si les autorités françaises refusent de libérer Durov, je propose que tout soit mis en œuvre pour le transférer sur le territoire des Émirats arabes unis ou de la Fédération de Russie. Avec son consentement, bien entendu.

***

Je ne pensais pas que je prendrais un jour une telle initiative. Mais je propose que [Russian regulator] Roskomnadzor a temporairement restreint l’accès aux sites Internet des entreprises et organisations françaises qui gagnent de l’argent en Russie. Et, jusqu’à la libération de Pavel, tous les pays du monde qui respectent la liberté et la confidentialité de la correspondance de leurs citoyens doivent faire de même. Les Français comprennent mieux le langage de l’argent que n’importe quelle diplomatie.