Le croisé de la justice James a fait face à une mutilation publique pour son tweet malavisé publié à la suite de la mort de Bryant, 16 ans, qui a été abattu par l’officier Nicholas Rearden alors qu’elle semblait tenter d’attaquer deux personnes avec un couteau.

« « VOUS ÊTES SUIVANT #ACCOUNTABILITY, » James a lancé un message supprimé depuis à ses 49,6 millions d’abonnés Twitter, partageant une image de l’officier de l’Ohio Rearden.

tu es celui qui crée plus de haine dans cette situation, clown pic.twitter.com/Pa5EU9MWNV – Logan Hall (@loganclarkhall) 21 avril 2021

Cela a conduit à des accusations selon lesquelles James incitait à la justice populaire et exacerbait les tensions avant que l’incident ne fasse l’objet d’une enquête approfondie.

Un homme non intrigué par le comportement de l’icône de la NBA était Simpson.

«Je suis fan de LeBron…» Simpson a commencé dans un message publié sur Twitter. «Mais vous ne pouvez pas mener toutes les batailles.

«Vous devez choisir vos batailles. C’est une guerre qui doit être menée, mais parfois vous devez prendre votre temps et être un peu plus patient avant de commenter certains de ces mauvais incidents qui se produisent avec certains services de police.

L’ancien porteur de ballon, 73 ans, a ajouté qu’il était déçu des représentations médiatiques de la fusillade aux États-Unis, affirmant que certains médias avaient édité les images pour décrire l’incident sous un jour différent.

De nouvelles images sont apparues qui semblent montrer Bryant en train de crier « Je vais te poignarder, salope » alors qu’elle se jette sur une femme, avant d’être abattue plusieurs fois.

« Je suis un peu contrarié par la plupart des médias, car ils nous ont montré des versions éditées de ce qui s’est passé avec la fille au couteau, » Dit Simpson.

«Ils ont donné l’impression que c’était un autre policier qui réagissait de façon excessive et tuait un jeune noir américain.

« Ce que j’ai vu quand j’ai vu la chose entière, le policier n’avait pas le choix, a-t-il répondu. Nous aurions aimé qu’il ait pu tirer un taser, nous aurions aimé qu’il aurait pu le faire d’une autre manière, mais dans ce cas, s’il ne l’avait pas fait ‘ t fait ce qu’il a fait, il me semble qu’une autre jeune américaine se serait fait prendre la vie. «

«Je ne peux rien reprocher à ce qu’il a fait. J’aurais aimé que ce soit différent, mais je ne peux rien lui reprocher.

«Je suis contre le report du financement de la police, nous devons simplement rediriger une partie de ces fonds pour une meilleure formation.»

Simpson a exhorté LeBron à «Continuez à vous battre» avec ses efforts pour éradiquer l’injustice raciale aux États-Unis, mais a mis en garde «Je pense que nous devons tous être un peu plus patients.»

Après que son tweet initial ait suscité une colère généralisée, James, 36 ans, a tenté de s’expliquer en écrivant: « J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine. Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. »

Après les commentaires de Simpson – lui-même tristement célèbre en tant qu’ancien suspect de meurtre – des gens comme Donald Trump Jr ont saisi l’occasion de réprimander encore plus la star du basket-ball.

«JO dunking sur LeBron. Imaginez à quel point vous devez être mauvais pour faire sortir OJ pour le lay-up! » Trump Jr aiguillonné.