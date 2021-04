Il y a quinze mois, je me suis rendu à Portland, dans l’Oregon, pour visiter les repaires d’enfance et les maisons de Beverly Cleary, l’auteur bien-aimé et primé de plus de 40 livres pour enfants et jeunes adultes. J’étais accompagnée de mon mari et de notre fille, nous trois aficionados de Ramona Quimby, nous parents ayant lu tous les livres enfants, avant de les relire à haute voix à notre enfant.

Avec un déménagement à l’étranger à l’horizon, nous avions décidé de visiter la ville qui joue son propre rôle subtil mais essentiel dans les romans les plus populaires de l’auteur: Portland, avec sa pluie maussade et ses flaques d’eau éclaboussantes, ses rues nommées d’après les tribus amérindiennes régionales, ses des bibliothèques accueillantes et des parcs remplis de vers. L’Oregon de l’enfance de Mme Cleary a clairement inspiré son imagination – parmi ses livres, près de la moitié d’entre eux se déroulent à Portland.

Ainsi, dans les derniers jours de décembre 2019, nous avons fait un voyage dans la ville de Roses, visitant les quartiers nord-est de Grant Park et Hollywood de l’enfance de Mme Cleary. Je ne savais pas alors que ce seraient nos dernières vacances en famille avant la pandémie de coronavirus – et je n’aurais pas pu imaginer à quelle fréquence je retournerais à ces souvenirs pendant les mois de notre enfermement.

Image Beverly Cleary vers 1955. Crédit… Alamy

Lorsque Mme Cleary est décédée le 25 mars à l’âge de 104 ans, ma tristesse à la perte d’un auteur adoré qui a été déclaré «Légende vivante» par la Bibliothèque du Congrès en 2000 s’est accompagnée de souvenirs de notre voyage. En parcourant les photos de notre voyage, les scènes simples de maisons d’artisans, de parcs verdoyants et de bibliothèques pour enfants bondées évoquaient une innocence perdue.