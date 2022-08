ImAGination Acres un succès à Marshall-Putnam Fair – Shaw Local

Pendant la foire Marshall-Putnam, ImAGination Acres est resté occupé avec les enfants qui ont trouvé de nombreuses activités auxquelles participer tout au long de la foire.

Pendant la journée, les enfants ont rencontré de nouveaux amis à la foire.

Levi Stutzman, fils de Barry et Barby Stutzman, de Minonk, aime l’avion à poussière. (Photo fournie par Marshall Putnam Farm Bureau)

Les après-midi des jeudi, vendredi et samedi, Ag in the Classroom et Marshall-Putnam Farm Bureau ont orchestré différentes activités.

Jeudi après-midi, il y avait la fabrication d’oreillers, des bombes à graines remplies de fleurs sauvages et de sable idiot à fabriquer.

Le vendredi après-midi, les enfants peuvent fabriquer des planches de tic-tac-toe avec des tees de golf en maïs fournis par Illinois Corn Growers. Le samedi comprenait la fabrication de carillons éoliens, la construction de nichoirs et la pâte à modeler intergalactique. Une chasse au trésor était proposée dans tout le parc des expositions.

Toutes ces activités ont permis aux enfants d’être créatifs et de s’amuser pendant la foire.

Les personnes qui ont rendu ImAGination Acres possible sont Julie Read, Chuck Holz, Sarah Knapp, Kyle Hanks, Chris Brown, Denny Dahlbach, Gene Nenne, Janet Long, Harvey Holocker, Denise Salisbury, Kris Durst, Jake Durst, Chad Hartwig et son équipage et le Marshall -Putnam Farm Bureau Board, y compris un merci spécial à Randy Salisbury, Bob Read et Stu Durst.

Marshall-Putnam Farm Bureau Foundation, Marshall-Putnam Ag in the Classroom, First State Bank à McNabb, Walmart Community Foundation et J&S Durst Trucking de Lacon ont parrainé l’événement.