Images terrifiantes de l’accident de la corniche de l’Everest » Explorersweb

Alors que les alpinistes de l’Everest retrouvent une connexion Wi-Fi au camp de base, ils publient des photos de leurs sommets – ainsi que de foules, de chaos, de moments effrayants et, malheureusement, de mort.

Le guide IFMGA, Vinayak Malla, a gravi l’Everest à 6 heures du matin le matin du 21 mai, la journée de sommet la plus chargée, avec des clients Elite Exped. Sur le chemin du retour, ils ont filmé comment la corniche de neige ne pouvait pas supporter le poids de centaines de grimpeurs et ont cédé, entraînant de nombreuses personnes dans le vide.

La vidéo ne montre pas l’effondrement lui-même, mais seulement ses prémices et ses conséquences. Pourtant, les images sont époustouflantes par leur clarté et par la représentation folle d’une crête sommitale surpeuplée. Des dizaines de grimpeurs traversent une étroite zone de neige, qui ne peut pas supporter le poids et finit par s’effondrer.

« La crête du sommet de l’Everest était différente de mes précédentes expériences sur la montagne », a déclaré Malla. « Il y avait de la neige molle, de nombreuses corniches et des sections rocheuses couvertes de neige. Même la station météo était à moitié ensevelie sous la neige.

Catastrophe soudaine

«Après le sommet, nous avons traversé le Hillary Step. La circulation avançait lentement. Puis soudain, une corniche s’est effondrée quelques mètres devant nous », se souvient Malla. Lui et ses clients se trouvaient sur une autre section de cette corniche, qui ne cédait pas.

La deuxième vidéo de Malla montre la corniche cassée et les grimpeurs s’accrochant aux cordes fixes et essayant désespérément de se relever pour revenir sur un sol sûr.

« Lorsque la corniche s’est effondrée, quatre grimpeurs ont failli périr mais ont été attachés à la corde et se sont auto-sauvés », a écrit Malla. « Malheureusement, deux grimpeurs sont toujours portés disparus. » Malla raconte ensuite comment il a sauvé la situation – et peut-être de nombreuses vies. Nous avons essayé de traverser mais c’était impossible à cause du trafic sur la ligne fixe. De nombreux grimpeurs étaient coincés dans la circulation et l’oxygène commençait à manquer. J’ai pu commencer à tracer un nouvel itinéraire pour que le trafic descendant recommence à se déplacer lentement.

La situation ressemble à d’autres accidents de montagne où une corde cassée laisse les grimpeurs coincés derrière eux. Quelque chose de similaire s’est produit à Broad Peak en 2021, lorsque la corde fixe d’une crête s’est cassée, bloquant l’alpiniste russe Nastya Runova et, un peu plus tard, la coréenne Kim HongBin. Au-dessus d’eux, plus d’une douzaine de grimpeurs attendaient, pas assez compétents pour progresser sur cette section sans cordes. Plusieurs ont souffert d’engelures. Runova a été sauvée, mais Kim est décédée.

Cependant, le 21 mai, le nombre de personnes sur la crête sommitale de l’Everest était plus élevé que sur n’importe quelle autre montagne.

Une autre victime

Pendant ce temps, un autre alpiniste est confirmé mort sur l’Everest.

« Binod Babu Bastakoti de Pokhara est mort à environ 8 300 m, juste au-dessus du camp 4, après avoir souffert d’une maladie alors qu’il descendait du sommet. [on Wednesday, May 22]», Narbin Magar de Booking Own Pvt. Ltd a dit L’époque himalayenne.

Bastakoti est le sixième décès sur l’Everest cette saison ; le septième, si l’on inclut le Roumain Gabriel Tabara, décédé au Camp 3 mais dont le but était Lhotse.