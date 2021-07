Images, spécifications et même fuite de prix Oppo Reno6 Z avant le dévoilement officiel

L’Oppo Reno6 Z sera officiellement dévoilé le 21 juillet, la société a déjà des pages d’échauffement en direct dans plusieurs localités (Thaïlande, Philippines, Vietnam). Ces images affichent l’appareil et confirment quelques-unes des spécifications clés. De plus, le leaker Evan Blass a déterré plusieurs images qui semblent provenir de la page du produit réel.

Détails officiels de l’Oppo Reno6 Z

Les pages de préchauffage admettent librement que le téléphone sera alimenté par un chipset MediaTek 800U (que nous avons vu dans les benchmarks) et qu’il prendra en charge une charge flash VOOC de 30 W. C’est le même chipset et le même système de charge que sur le Reno5 Z. De plus, la prise casque 3,5 mm restera en place, à côté du port USB-C.











Oppo Reno6 Z fuite d’images

Une mise à niveau que nous remarquons est que l’appareil photo principal dispose d’un capteur de 64 MP, contre 48 MP, selon l’étiquette au dos. Les rumeurs prétendent que la caméra selfie bénéficiera également d’une mise à niveau (de 16 MP à 32 MP), tandis que le module ultra large de 8 MP et la caméra macro de 2 MP restent les mêmes (le capteur de profondeur de 2 MP a disparu et il ne sera pas manqué ).









Plus d’images de fuite de Reno6 Z











Images de style de vie Oppo Reno6 Z

Certains magasins au Vietnam ne sont pas trop patients et ont affiché des spécifications et même le prix. Notez que ces téléchargements précoces ne sont pas toujours vérifiés à 100 %, les fiches Play Store peuvent donc contenir des erreurs.

Cela dit, le Reno6 Z semble utiliser le même écran AMOLED 6,43″ 60 Hz avec une résolution de 1080p+ que son prédécesseur (20:9). Celui-ci aurait une protection Gorilla Glass 5. Le chipset Dimensity 800U sera associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.









Images Oppo Reno6 Z d’un magasin vietnamien

Il s’agit d’un appareil double SIM compatible 5G avec un emplacement microSD (une autre mise à niveau) et la capacité de la batterie est répertoriée comme 4 310 mAh. Les caméras sont de 32 MP à l’avant et de 64 + 8 + 2 MP à l’arrière, comme prévu, avec un enregistrement vidéo 4K @ 30 fps.

Quant au prix, Chun a tweeté une image d’un magasin où le Reno6 Z est répertorié à 9 490 000 VND (410 $ / 350 €). Il y a même un bonus de précommande pour la période du 14 au 21 juillet, suggérant qu’il sera dévoilé demain et que le 21 juillet est la date de début des ventes.



Prix ​​allégué pour l’Oppo Reno6 Z

