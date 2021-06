Images, souhaits et messages à partager et motiver les autres à faire du sport

La Journée internationale olympique est célébrée chaque année le 23 juin pour célébrer le sport et la santé. Il vise également à inciter davantage de personnes à participer aux Jeux Olympiques et à faire connaître le nombre de sports organisés lors de cet événement. L’occasion marque le jour où le Comité international olympique a été fondé en 1894. La journée vise à promouvoir le sport et à diffuser le message de faire du sport une partie intégrante de la vie.

À l’occasion de la Journée internationale olympique 2021, voici quelques messages, citations et images inspirants que vous pouvez partager avec vos proches pour les encourager à faire du sport.

Le sport joue un rôle très important dans notre vie. Cela peut nous aider avec notre santé mentale et physique. Bonne Journée Internationale Olympique 2021.

Élevons tous l’esprit sportif en nous et faisons ensemble de cette journée un moment inoubliable. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une bonne Journée olympique internationale 2021

Il y a peut-être des gens qui ont plus de talent que vous, mais il n’y a aucune excuse pour que quelqu’un travaille plus dur que vous. Bonne journée mondiale de l’athlétisme 2021

Celui qui n’est pas assez courageux pour prendre des risques n’accomplira rien dans la vie. – Muhammad Ali, boxeur

Si vous n’avez pas confiance en vous, vous trouverez toujours un moyen de ne pas gagner. – Carl Lewis, Athlétisme

