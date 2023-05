Images nazies, diatribes haineuses et « Escadron de la mort de l’aile droite »: un regard sur les messages d’extrême droite présumés du tireur du Texas sur les réseaux sociaux

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un profil de médias sociaux qui semble appartenir à un homme armé qui a tué huit personnes dans un centre commercial très fréquenté de la région de Dallas le 6 mai comprend des dizaines d’images liées aux nazis et des diatribes haineuses contre les femmes et les minorités raciales.

Le profil sur la plate-forme russe ok.ru comprend également plus de deux douzaines de photos du centre commercial du Texas et des environs, y compris des informations de localisation Google qui indiquent quand le centre commercial est le plus achalandé. Il a été publié dans les jours qui ont précédé l’attaque.

Messages examinés par L’indépendant et les chercheurs sur l’extrémisme incluent des photos montrant des tatouages ​​​​de SS et de croix gammée, des éloges pour Adolf Hitler, des chapes misogynes qui font écho aux idées et forums d’incel (ou de célibat involontaire), et des plaintes concernant l’état de sa santé mentale.

Le profil appartiendrait à Mauricio Garcia, l’homme de 33 ans qui a été tué par balle par la police après avoir tiré avec un fusil de type AR sur le centre commercial, tuant huit personnes et en blessant sept autres.

Les responsables de l’application des lois n’ont pas révélé publiquement ou suggéré un motif derrière la fusillade de masse. UN bulletin d’application de la loi fédérale note que « l’examen et le triage par le FBI des comptes de médias sociaux du sujet ont révélé des centaines de publications et d’images incluant des écrits avec une rhétorique extrémiste violente à motivation raciale ou ethnique, y compris des documents néonazis et des documents épousant la suprématie de la race blanche ».

Le profil n’avait aucun abonné ou ne semblait pas avoir d’engagement de la part d’autres utilisateurs.

Une image sur le profil ok.ru comprend une photo de sa main qui semble être le même tatouage que celui du tireur. Un autre reçu photo de janvier porte le nom de « Mauricio » et un numéro de téléphone qui semble correspondre à celui qui appartient à Garcia.

Les photos sur le profil incluent également des boîtes de munitions jetées, affichées en même temps avec des images à l’extérieur du centre commercial. Le profil était apparu pour télégraphier les préparatifs de la violence pendant des années; une photo d’une entrée de journal écrite dans un cahier à spirale de 2019 détaille un rêve sur la violence raciste.

Dans ce qui semble être un dernier message, l’utilisateur affirme qu’un psychologue ne serait pas en mesure de le « réparer ». Un lien vers une vidéo YouTube publiée par la même personne le jour du tournage montre Garcia en train de retirer un Crier masque et demandant: « Pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez, hein? »

Au cours de l’attaque, il aurait porté un écusson portant la mention « RWDS », acronyme de « Right Wing Death Squad » – un gilet pare-balles avec l’écusson apparaît sur le profil ok.ru.

Ce slogan est apparu ces dernières années à la fois comme une marque d’extrême droite et un cri de ralliement populaire auprès des Proud Boys, un groupe néo-fasciste. Il est aussi souvent associé à mèmes et t-shirts louant le dictateur chilien Augusto Pinochet et son assassinat extrajudiciaire d’ennemis politiques en les jetant depuis des hélicoptères.

« Les dissidents, en particulier les gauchistes, les socialistes et les partisans du gouvernement précédent, ont été tués par hélicoptère par le régime de Pinochet », a déclaré le Centre de lutte contre le terrorisme de West Point. note dans ses recherches du mème « Right Wing Death Squad ». « Aujourd’hui, la référence comporte souvent l’image d’un hélicoptère et est souvent accompagnée de slogans tels que ‘Right Wing Death Squad’, ‘Free Helicopter Rides’ et d’autres itérations. »

Les phrases sont inscrites sur des T-shirts et des autocollants ; plusieurs membres des Proud Boys qui ont été reconnus coupables de complot séditieux pour leurs actions entourant l’attaque du 6 janvier ont été photographiés avec des écussons ou des t-shirts similaires indiquant «Pinochet n’a rien fait de mal».

Jeremy Bertino, au centre gauche, est photographié avec un patch « RWDS » en 2020. (APE)

Les membres des Proud Boys sont photographiés avec « RWDS » sur leurs chapeaux en 2020. (PA)

« RWDS » est apparu lors de rassemblements néonazis, de manifestations d’extrême droite et d’autres événements attirant des membres des Proud Boys et d’autres groupes fascistes dans les années qui ont suivi les élections de 2016.

L’expression était gribouillé sur les boucliers lors du soi-disant «Unite the Right» rassemblement nationaliste blanc à Charlottesville, en Virginie, en 2017. À l’époque, Facebook supprimé plusieurs groupes racistes de la plateforme, dont un appelé « Right Wing Death Squad ».

En 2019les enquêteurs fédéraux ont découvert un complot présumé impliquant un marine américain en service actif pour tuer des minorités, des toxicomanes et des membres du Comité national démocrate lors d’une discussion de groupe appelée « Right Wing Death Squad ».

Allen est l’une des banlieues les plus diversifiées de la région de Dallas-Fort Worth, qui abrite environ 105 000 personnes.

De nombreux articles prétendument écrits par Garcia traitent ou font également référence à son héritage hispanique, soulignant la manière dont le suprémacisme blanc, le fascisme et les idéologies extrémistes violentes échappent souvent aux lignes raciales ou ethniques rigides.

Antisémite virulent et nationaliste blanc, Nick Fuentes a un père à moitié mexicain, et Enrique Tarrio, l’ancien chef des Proud Boys qui a été reconnu coupable de complot séditieux pour son rôle dans l’attaque du Capitole, est afro-cubain.

Site de propagande nazie Le Stormer quotidien aussi a commencé à publier en espagnol en 2017 dans le but de conquérir le public latino-américain. Le profil ok.ru mentionne le site Web et son fondateur Andrew Anglin.

« Je pense que j’ai même lu dans les nouvelles que les Hispaniques pourraient être le nouveau suprémiste blanc [sic] », lit l’un des messages de ok.ru. « Juste l’autre jour, ce mec noir m’a dit que la ligne s’estompait. Il ne sait plus faire la différence. Quelqu’un aurait l’air blanc mais leur [sic] en fait hispanique.

Dans les photographies de ses entrées de journal à reliure spirale, il a également déclaré qu’il portait une chemise « C’est OK d’être blanc » et qu’il est hispanique, qu’il « l’aime ou non ».

Une maison de la région de Dallas liée à Mauricio Garcia, qui a tué huit personnes dans un centre commercial à Allen, au Texas, le 6 mai. (PA)

Garcia était lourdement armé et blindé lorsqu’il a commencé à tirer sans discernement avec un fusil de type AR au centre commercial Allen Premium Outlets le 6 mai.

Parmi les huit victimes figurent un garçon de trois ans, une fille de huit ans et une fille de 11 ans, selon le département de police d’Allen.

Un officier de police d’Allen qui était déjà sur les lieux pour un incident sans rapport l’a tué par balle.

Il y a eu plus de 200 fusillades de masse, dont 21 meurtres de masse, jusqu’à présent cette année, selon le Archives de la violence armée.

Les suprématistes blancs sont à l’origine du plus grand nombre de meurtres liés à l’extrémisme au cours de la plupart des années, selon une analyse de la Ligue anti-diffamation. L’année dernière, 21 des 25 meurtres liés à l’extrémisme ont été commis par des suprématistes blancs – mais « tous les meurtres liés aux extrémistes en 2022 ont été commis par des extrémistes de droite de toutes sortes », selon le rapport.