Images haute résolution de la fuite de Nothing Ear (2), ANC personnalisé

Nous avons un meilleur aperçu du Nothing Ear (2), qui a fait surface pour la première fois via des rendus l’année dernière.

Les images ci-dessous, gracieuseté de Steve H. McFly (@OnLeakds) et SmartPrix montrez les prochains bourgeons haut de gamme de Nothing en détail et venez avec un peu d’informations.









Rien Oreille (2), source de l’image : OnLeaks et SmartPrix

Le Nothing Ear (2), dont le PDG de la société, Carl Pei, a déclaré qu’il arriverait dans la seconde moitié de 2023, semble avoir principalement conservé le design. Un changement notable est le placement du microphone antibruit de l’arrière des bourgeons sur le côté. Sinon, la conception des bourgeons eux-mêmes et leur forme intra-auriculaire semblent inchangées.

La rumeur veut que le Nothing Ear (2) prendra en charge la double connectivité (c’est-à-dire en utilisant les écouteurs avec deux appareils en même temps). Il y aura également une annulation active du bruit personnalisée – la possibilité d’ajuster la force de l’ANC. Enfin, Nothing ajoutera un égaliseur avancé, afin que les utilisateurs puissent composer les paramètres exacts qu’ils souhaitent.

