Images et surface de prix du Motorola Razr 40

Alors que nous attendons le lancement du duo pliable Motorola Razr 40, deux fuites intéressantes sont survenues, révélant le design vanille du Motorola Razr 40 et les prix de l’UE. Nous recevons de nombreux rendus officiels et des images promotionnelles à parcourir et dans toutes les variantes de couleurs également.











Lilas d’été, vert sauge, crème vanille

Il semble que le Razr 40 standard sera disponible dans les couleurs crème vanille, vert sauge et lilas d’été avec une finition en cuir végétalien. L’écran de couverture est considérablement plus petit que celui de l’Ultra. Apparemment, l’écran principal est également plus petit, mais nous n’avons pas encore de taille exacte.













Motorola Razr 40 en lilas d’été

À en juger par les rendus, la conception de la charnière permettra différentes positions de l’écran, tandis que l’un des rendus suggère qu’il y aura également une sorte de protection contre les infiltrations.









Motorola Razr 40

Un rapport séparé partage la répartition des prix de l’UE, révélant que le Razr 40 sera lancé pour 899 € avec une configuration de mémoire de 8 Go/256 Go. C’est environ 300 € de moins que ce que le Razr 40 Ultra devrait coûter.

Étant donné que certains détaillants ont déjà reçu des informations sur les prix et que le matériel promotionnel est disponible, l’annonce réelle est probablement très proche.

Source 1 | Source 2