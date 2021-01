Il ne reste que quelques jours dans la nouvelle année, mais Motorola a déjà plusieurs modèles de la série G en route. Commençons par le Moto G Power (2021) car cela nécessite quelques explications. Il s’agit en fait d’une variante du Moto G10 Play, qui a fui en novembre. Il est destiné au marché américain et porte le numéro de modèle XT-2117.

Le téléphone peut être considéré comme une version «allégée» du Moto G9 Power, qui est devenu officiel en novembre. Il utilisera le même chipset Snapdragon 662, mais avec moins de mémoire – il y aura deux versions, 3/32 Go et 4/64 Go. En outre, la caméra principale passera de 64 MP à 48 MP et la résolution de la caméra selfie sera réduite de moitié à 8 Go. Les deux modules 2 MP à l’arrière restent inchangés.







Motorola Moto G Power (2021): fuite de rendu • photo réelle

Plus important encore, la batterie n’aura qu’une capacité de 4850 mAh. C’est un petit côté pour un téléphone avec le badge Power. A titre de comparaison, le G9 Power dispose d’une batterie de 6000 mAh. Le Moto G Power (2021) devrait bientôt sortir, il sera disponible en bleu (photo ci-dessus), gris et argent.

La prochaine étape est le Moto G Play (2021), une version réduite du Moto E7 Play. Il utilise le même chipset Snapdragon 460, mais avec seulement 3/32 Go de mémoire. La batterie de 5000 mAh est également la même.







Motorola Moto G Play (2021): fuite de rendu • photo réelle

Cependant, la caméra principale de 48 MP est remplacée par un module de base de 13 MP tandis que la caméra selfie reçoit un capteur de 5 MP (au lieu de 8 MP). Et le capteur de profondeur 2 MP peut être remplacé par une caméra macro, si cela intéresse quelqu’un. Ce téléphone porte le numéro de modèle XT-2093 et ​​porte le nom de code «Guam».

