Images et sons de la semaine 0 du football universitaire : Caleb Williams éblouit, domination irlandaise en Irlande, plus

Le football universitaire est de retour !

La semaine 0 est là et une poignée d’équipes FBS étaient en action samedi.

N ° 13 notre Dame a ouvert la nouvelle saison en démolissant Marine à Dublin, en Irlande, gagnant 42-3 alors que Sam Hartman lançait quatre touchés lors de ses débuts avec les Fighting Irish.

La liste du soir a été soulignée par le numéro 6 de l’USC affrontant l’État de San Jose. Et si vous vous demandiez ce que le vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams, pourrait faire pour un rappel, il a laissé un gros indice au deuxième quart, lorsqu’il a récupéré une balle lâche et a lancé avec désinvolture la plus longue passe de touché de sa carrière.

L’incroyable lancer de Williams a aidé les Trojans à remporter une victoire 56-28, mais ce n’était que l’une des grandes choses à voir lors de l’action de samedi.

Voici les images et les sons des matchs de la semaine 0 à travers le pays (et le monde !), ainsi que les réactions des médias sociaux.

Quatrième et dehors

La quatrième passe de touché de Caleb Williams a donné aux Trojans une avance de 49-21 et a permis au QB vedette de prendre le reste de la soirée. Les Troyens ont ensuite remporté une victoire 56-28.

Ne dis à personne qu’il n’est qu’un étudiant de première année

Après que l’État de San Jose se soit rapproché de 35-21, Zachariah Branch a répondu en renvoyant le coup d’envoi suivant sur 96 verges pour un touché.

Insaisissable!

Le quart de l’État de San Jose, Chevan Cordeiro, a continué d’être un problème pour les chevaux de Troie, utilisant ses jambes pour se précipiter pour un premier essai…

… puis il lance une magnifique passe de touché de 32 verges.

S’éloigner

La troisième passe de touché de Caleb Williams était également la première en carrière de Zachariah Branch, et c’était une chose de beauté qui a permis aux Trojans de mener 35-14.

C’est facile

Austin Jones s’est promené dans la zone des buts au début du troisième quart pour remettre les chevaux de Troie en avance de deux touchés. C’était le deuxième touché de Jones du match.

Spartiates avec la grève

San Jose State a maintenu le score à 21-14 à la mi-temps grâce à une couverture défaillante de la défense de l’USC.

Refroidir sous pression

Bien sûr, le ballon rebondissait librement, mais cela ne dérangeait pas Caleb Williams. C’est ce que font les vainqueurs de Heisman : transformer ce gâchis en un touché. Eh bien, pas seulement un touché, mais un 76 verges sur son pied arrière.

Un peu plus tard, les chevaux de Troie ont progressé de deux TD.

Pendant ce temps à San Diego…

… ouais ! Regardez ce coup extrêmement hostile de la sécurité des Aztèques Davaughn Celestine.

Les mêmes vieux problèmes ?

Le plus gros problème de l’USC la saison dernière était la défense – ou son absence. Serait-il amélioré en 2023 ? Le jury est toujours dehors. Les Spartans allaient bientôt marquer pour égaliser à 7-7.

Premier de nombreux?

Caleb Williams a commencé sa campagne 2023 en se connectant avec Dorian Singer pour une passe de touché alors qu’il cherche à répéter son titre de vainqueur du trophée Heisman.

Mark Sanchez de retour à l’USC !

L’analyste de la NFL sur FOX est revenu à l’endroit où il est allé à l’université et est devenu un nom connu pour la première fois samedi.

Aie!

L’un des arbitres du match Ohio-San Diego State a reçu un ballon au visage pour la première erreur de l’année.

Une configuration des plus uniques

L’UTEP a tenté une passe (!) hors de cette formation intéressante en quatrième et troisième contre Jacksonville State. Cela n’a pas fonctionné et le ballon a été retourné après un sac.

Leinart est prêt

Après avoir vu les Fighting Irish de Brady Quinn ouvrir la nouvelle saison avec une victoire, Matt Leinart est prêt à voir ses Trojans faire de même samedi.

Il a également un message pour les téléspectateurs de « Big Noon Kickoff » !

Un pour le spectacle

Le quart Sam Hartman a offert aux fans des Fighting Irish qui ont fait le déplacement à Dublin un dernier touché à célébrer en lançant son quatrième score du match au quatrième quart lors d’un début mémorable.

Réactions secondaires

Notre Dame était enthousiasmée au troisième quart alors qu’elle poursuivait sa domination sur la Navy avec des joueurs célébrant plusieurs jeux avec leurs entraîneurs et leurs coéquipiers.

La maison de Hartman

Hartman s’est précipité avant de trouver Jaden Greathouse dans la zone des buts pour la deuxième fois lors du match de samedi, suscitant l’enthousiasme des fans des Fighting Irish lors de son premier match avec Notre Dame.

Je viens d’arriver, Jayden

Jayden Thomas a réussi une réception dans la zone des buts pour prolonger l’avance de Notre Dame à 28-0 juste avant la mi-temps, suscitant l’enthousiasme des supporters des Fighting Irish et la célébration unique du feu dans le stade.

Premier touchdown de la saison

Notre Dame est la première équipe à faire partie du conseil d’administration lors de la saison FBS 2023. Les Irlandais ont parcouru le terrain lors de leur premier entraînement avant qu’Audric Estime n’intervienne pour un score d’un mètre.

Tout le monde est prêt pour le football !

Les supporters irlandais étaient excités et prêts juste avant le coup d’envoi tandis que « Shipping Up to Boston » résonnait dans tout le stade.

Faire une entrée

L’équipe des médias sociaux de Notre Dame a partagé ce que c’était sur le terrain lorsque les Fighting Irish sont sortis des vestiaires pour le match de samedi.

Tout le monde n’est pas régulièrement–forme de saison

Après que la Marine soit entrée sur le terrain, deux de ses porte-drapeaux étaient un peu en retard. Les personnes portant les drapeaux « V » et « Y » étaient visiblement à plusieurs mètres derrière les deux personnes tenant les drapeaux « N » et « A », signalant qu’elles ont encore besoin d’un peu de temps pour se conditionner !

Performances d’avant-match

Le groupe de Notre Dame est entré sur le terrain avant le coup d’envoi, marchant pour former le mot « irlandais » lors de sa représentation.

Où es-tu, Brady ?

Les supporters de Notre-Dame ont inondé Dublin avant le match de samedi, ce qui a amené Matt Leinart à se demander où se trouvait son collègue analyste de « Big Noon Kickoff » – et ancien quarterback de Notre-Dame – Brady Quinn dans la capitale irlandaise.

Irlandais partout

Les fans de football étaient partout à Dublin samedi avant le coup d’envoi.

Le groupe de Notre Dame présente un spectacle d’avant-match

Quelques heures avant le coup d’envoi, le groupe des Fighting Irish a interprété « Wild Rover » dans les rues de Dublin.

