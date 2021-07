Images de Pizza Girl et Mario Man lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley Go Viral

Au milieu de beaucoup de fanfare, l’Italie a remporté l’Euro Cup 2020 lundi après une séance de tirs au but éprouvante pour rompre l’égalité avec l’Angleterre. Des fans en liesse soutenant leurs équipes préférées se sont pressés au stade de Wembley pour assister à l’un des événements sportifs les plus attendus et beaucoup ont choisi de déclarer explicitement leur soutien à leurs équipes. Cependant, une photo qui a maintenant attiré l’attention des fans du monde entier montrait un couple soutenant l’équipe italienne.

Une femme a été aperçue dans un costume de pizza géante avec son visage peint aux couleurs du drapeau national italien, et l’accompagnant était un homme déguisé en personnage de jeu vidéo japonais, Mario. Alors que le duo apparaissait à l’écran au milieu du match, plusieurs internautes ont partagé la capture d’écran sur leurs comptes de réseaux sociaux pour exprimer leurs pensées. Quelques fans pensaient que la chance était du côté de l’Italie depuis « qu’ils ont montré Pizza Girl et Super Mario Boyfriend ».

Voici l’homme miracle. Faites-vous plaisir sur les gars de balle. – PyrionFlax (@PyrionFlax) 11 juillet 2021

L’Italie a eu tout son élan depuis qu’elle a montré Pizza Girl et Super Mario Boyfriend — lukezim (@lukezim) 11 juillet 2021

Alors qu’un autre fan a partagé une vidéo où l’homme habillé en Mario consolait la pizzaiolo pas si heureuse après que le défenseur de Manchester United Luke Shaw a ouvert le score à Wembley dans la deuxième minute. Un utilisateur a commenté la photo partagée sur Twitter et a écrit: « Ce qui le rendait spécial, c’est qu’ils sont apparus à l’écran au moment de la grande tristesse italienne lorsque l’équipe ne marquait pas. »

Ce qui le rendait spécial, c’est qu’ils sont apparus à l’écran au moment de la grande tristesse italienne lorsque l’équipe ne marquait pas. — Valzhyna Mort (@ValzhynaMort) 11 juillet 2021

Beaucoup d’images durables de ce tournoi mais malheureusement celle qui survivra à toutes les autres pour moi est le duo pizza/mario pic.twitter.com/YtYJ3hn3Pz– Hanif Abdurraqib (@NifMuhammad) 11 juillet 2021

Certains ont supposé que l’homme déguisé en Mario essayait de draguer la pizzaiolo, comme le disait un tweet: « Je me fiche du football, mais j’ai décidé au hasard de mettre la coupe d’euro et… pourquoi tf est en train de draguer Mario une tranche de pizza géante ?

Je m’en fiche vraiment du football, mais j’ai décidé au hasard de mettre la coupe d’euro et… pourquoi tf est en train de frapper sur une part de pizza géante ? pic.twitter.com/6yf6vC0d6i– venman88 (@SadFatDragon99) 11 juillet 2021

Un autre tweet qui partageait la vidéo des deux fans italiens engagés dans une conversation disait: « Je suis plus intéressé par ce que Mario dit à la Pizza. »

Ma partie préférée du match était les fans italiens déguisés en pizza et Mario—Jessie (@xojessieeftw) 11 juillet 2021

Pour de nombreux fans, l’image de la pizza girl et de l’homme Mario sera l’une des images durables de l’Euro Cup 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici