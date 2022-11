Images de Philadelphie utilisées dans les messages d’intérêt public anti-drogue mexicains

Le gouvernement mexicain utilise une vidéo de sans-abri et de toxicomanes en plein air dans le quartier assiégé de Kensington à Philadelphie dans le cadre d’une campagne publicitaire nationale pour tenter d’éloigner les jeunes de la drogue.

Les spots n’identifient jamais la ville ou le quartier indiqué. Mais comment ou pourquoi le gouvernement mexicain a décidé d’utiliser des scènes de rue américaines pour effrayer les Mexicains – qui ont leurs propres problèmes de drogue – n’est pas clair. Les critiques disent que les publicités recyclent les tactiques alarmistes sur les drogues plutôt que d’offrir de l’aide ou un traitement.

Jesús Ramírez, le porte-parole du président Andrés Manuel López Obrador, a fièrement présenté la série publicitaire mardi. Mais Ramírez n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur l’endroit où le gouvernement a obtenu les vidéos de Philadelphie ou pourquoi il les a utilisées.

L’utilisation des vidéos, en plus de susciter des inquiétudes quant à l’image de Philadelphie ou à savoir si les personnes filmées avaient donné leur consentement, a soulevé des questions, en partie parce que le Mexique est la source de la majeure partie du fentanyl vendu aux États-Unis.

Dans un spot présenté mardi intitulé “Crystal” (meth), un narrateur hispanophone dit, dans une voix off au-dessus de scènes de toxicomanes tremblant ou se contorsionnant le long de l’avenue Kensington jonchée d’ordures, “Crystal (meth) vous achève rapidement, il enlève la faim et la fatigue et provoque des hallucinations et des psychoses. Il endommage le corps et l’esprit.

Le bureau du maire de Philadelphie a reconnu le problème de la drogue, mais a déclaré qu’il ne se limitait pas à une ville ou à un quartier, et a noté que tout le monde était capable “d’espoir, de guérison et de résilience”.

“La crise des opioïdes et des surdoses à Philadelphie fait partie d’une épidémie nationale et même internationale, et nous convenons qu’il est important que tout le monde comprenne, comme le note cette vidéo, que toutes les drogues illicites présentent désormais un risque élevé de surdose en raison de la prévalence extrême du fentanyl. “, a déclaré un porte-parole du maire Jim Kenney.

“Cela dit, il est toujours difficile de voir les habitants et les quartiers de notre ville dépeints sous un jour limité et négatif. Aucun quartier, et aucune personne, ne devrait être défini par cette crise tragique et généralisée”, ont-ils déclaré.

Philadelphie débat de solutions à la crise des surdoses – Kenney soutient les propositions de sites d’injection supervisée – tandis que le nombre de décès par surdose continue d’augmenter, atteignant 1 276 décès l’an dernier.

Un autre spot mexicain dépeint des scènes de toxicomanes ou de sans-abri affalés ou debout de manière instable à Kensington, qui peuvent être identifiés par des panneaux de transport en commun dans les vidéos.

“Maintenant, les narcos ajoutent du fentanyl pour vous accrocher dès la première utilisation. Le fentanyl tue”, dit le narrateur en espagnol. “C’est 50 fois plus puissant que l’héroïne. Deux cents personnes meurent chaque jour à force d’en consommer. Ne prenez pas le risque !”

Cependant, l’utilisation de fentanyl reste relativement faible au Mexique – presque tout est exporté vers les États-Unis – alors qu’il y a beaucoup d’utilisateurs de méthamphétamine et de crack.

Une seule des publicités anti-drogue du gouvernement – ​​une axée sur le reniflement de colle – utilisait des images de rue mexicaines reconnaissables. D’autres scènes montrent des gens portant des pulls molletonnés qui disent “Californie” et “Barcelone”.

“Ce sont des publicités terribles ; elles sont vraiment terribles”, a déclaré l’analyste de la sécurité mexicain Alejandro Hope. “Ils sont mal pensés, mal produits et ils sont le résultat d’une mauvaise politique publique. Il n’y a pas de message de santé publique là-dedans.”

Au lieu d’offrir de l’aide, des lignes directes, des conseils ou des options de traitement – ​​qui dans le secteur public sont presque inexistants au Mexique – Hope a déclaré qu’ils avaient répété les tactiques américaines les plus agressives contre la drogue des années 1980.

“Je ne pense pas que ces publicités s’adressent aux utilisateurs, aux jeunes à risque”, a déclaré Hope. “Je pense que ceux-ci s’adressent à un public plus large et beaucoup plus conservateur qui rejette viscéralement tout type de consommation de drogue et dont vous voulez pousser les boutons moraux, pour générer une terreur morale.”

López Obrador, bien qu’il se projette comme un gauchiste, a en fait été “profondément conservateur” sur des questions comme la drogue, l’avortement, la famille et les droits des femmes, a déclaré Hope.

Quetcy Lozada, élu mardi pour représenter le district du conseil municipal de Philadelphie qui comprend Kensington, a déclaré que la région comprend de nombreuses familles qui travaillent dur et qui veulent rester et améliorer les choses. Mais les publicités et l’attention fréquente des médias ne font qu’attirer plus d’utilisateurs et de curieux dans les rues – et plus de problèmes, a-t-elle déclaré.

“Philadelphie a tellement d’endroits incroyables et tant de gens incroyables, cela m’embarrasse que ce soit le type de séquences qui est utilisé”, a déclaré Lozada. “(Ce n’est) tout simplement pas acceptable.”

Dans une publicité télévisée intitulée “Crack”, le narrateur dit, dans une voix off avec des scènes de rue à Kensington. “La prise de crack endommage votre cerveau et votre cœur et provoque de l’anxiété et de la paranoïa.” L’annonce enchaîne rapidement sur des scènes de sans-abri, apparemment filmées dans un parc voisin.

Kelly Garant, coordinatrice des soins par les pairs à Philadelphie pour une organisation à but non lucratif, aide les personnes aux prises avec une dépendance, comme elle le faisait autrefois, à obtenir des services médicaux et autres.

“Ils sont en fait dans un état de crise, et être exploités alors qu’ils sont si vulnérables, ce n’est tout simplement pas acceptable”, a déclaré Garant. “Vous ne savez pas de qui est la mère, le père ou le frère.”

Dans des années, a-t-elle dit, ils pourraient remettre leur vie sur les rails, mais les images pourraient toujours être là – pour que leurs enfants, amis et collègues de travail puissent les voir.

La dépendance, dit-elle, “ne fait pas de discrimination”. C’est juste moins visible dans les autres quartiers.

“Dans d’autres parties de la ville, les gens font une overdose chez eux”, a-t-elle noté. “S’ils parlent de campagnes anti-drogue, il y a des gens qui consomment de la drogue chez eux et nous ne pouvons pas les atteindre.”