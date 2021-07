Images de la «victime d’agression» de Trevor Bauer – Le congé de la star des Dodgers PROLONGÉ après la vue des «textes de l’accusateur avec le lanceur de la MLB»

QUI EST RACHEL LUBA ?

Luba, 28 ans, est un ancien membre de l’équipe de gymnastique de l’UCLA et étudiant en droit.

Après avoir réussi l’examen du barreau, Luba a travaillé comme avocat en arbitrage salarial à la MLBPA.

Elle est également agente sportive et possède sa propre agence, Luba Sports, lancée en 2019 et représentant Bauer.

Son entreprise représente plusieurs stars du baseball, notamment Yasiel Puig, Eric Jagers et David Hess.

Elle est actuellement la plus jeune agente de baseball féminine et a déclaré au Los Angeles Times qu’elle souhaitait « voir un meilleur paysage » et « une meilleure représentation » des joueurs.