Images de la surface des ordinateurs portables Samsung Galaxy Book3 360, Book3 Pro et Book3 Pro 360

La prochaine série d’ordinateurs portables Galaxy Book3 de Samsung arrivera aux côtés de la série Galaxy S23 lors de l’événement Unpacked de la société le 1er février, et il s’annonce comme une gamme tout aussi excitante.

Nous pouvons maintenant ajouter quelques touches finales grâce à ces rendus de haute qualité qui ont fui. Il s’agit du Galaxy Book3 360, du Galaxy Book3 Pro et du Galaxy Book3 Pro 360. Nous n’avons toujours pas d’images de haute qualité du Galaxy Book3 Ultra haut de gamme.

Les trois modèles auront des écrans tactiles Super AMOLED de 2880x1800px (16:10), des claviers rétroéclairés, des processeurs Intel de 13e génération, permettant deux ports Thunderbolt 4 et une connectivité Wi-Fi 6E. Les ordinateurs portables auront également un port USB-A, un port HDMI, une prise audio et un slot microSD.

Le Galaxy Book3 360 aura un écran de 14 pouces, le Galaxy Book3 Pro a des variantes de 14 pouces et 16 pouces, tandis que le Galaxy Book3 Pro 360 a un panneau de 16 pouces. Tous les modèles auront le choix entre le Core i5-1340P et le Core i7-1360P et auront 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0. Sans surprise, tous les modèles démarreront Windows 11 avec les ajouts de l’écosystème Galaxy de Samsung tels que Multi Control, Quick Share, Private Share et Galaxy Notes.

Les modèles 14 pouces auront des batteries 63WH, tandis que les modèles 16 pouces auront des batteries 76WH – tous les modèles seront livrés avec une charge USB-C PD de 65W directement à partir de la boîte.

Le Galaxy Book3 360 prendra également en charge le S Pen.

Le Galaxy Book3 Pro n’aura probablement pas le numériseur nécessaire pour le stylet, mais le Galaxy Book3 Pro 360 le prendra en charge.









Les Galaxy Book3 Pro et Book3 Pro 360

Cela laisse juste le Galaxy Book3 Ultra, qui devrait avoir une configuration plus robuste avec un processeur Core i9-13900H de 45 W, un GPU Nvidia RTX 4070, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0. Il aura une batterie de 76WH avec une charge de 136W.

