Images de la Reine projetées dans le ciel nocturne en Suisse en hommage | Nouvelles du monde

Des images de la reine ont été projetées dans le ciel de la Suisse, en hommage au défunt monarque.

Le projet émouvant – intitulé Traveling To The Stars – The Queen Of England On The Way To Heaven – a été créé par l’artiste de lumière suisse Gerry Hofstetter.

Contre les nuages ​​dans le ciel nocturne, photos incluses la reine dans un manteau bleu et un chapeau tenant la main du prince Philip dans son uniforme militaire de cérémonie, et un gros plan de la reine vêtue de rose et riant.

Hofstetter a travaillé sur le projet en partenariat avec l’ambassade britannique à Berne, et a précédemment travaillé avec eux pour projeter des images royales sur les célèbres montagnes suisses pendant le jubilé de platine de la reine.

La porte de Brandebourg à Berlin est illuminée par le drapeau Union Jack



La porte de Brandebourg

La porte de Brandebourg à Berlin, en Allemagne, a été illuminée du drapeau Union Jack après sa mort.

Dans son message au roi Charles, le président Frank-Walter Steinmeier a déclaré que la reine avait aidé un siècle, au Royaume-Uni et dans le monde entier, poursuivant en disant : “ici en Allemagne, elle était admirée et vénérée”.

Il a appelé sa mort “un tournant, la fin d’une époque”.

La voile de l’opéra de Sydney encadre l’image en noir et blanc de la reine



Sydney rend hommage

Les voiles de l’opéra de Sydney ont été illuminées par l’image en noir et blanc de la reine les vendredi et samedi suivant sa mort.

La reine a visité l’Australie 16 fois au cours de ses 70 ans sur le trône et a aidé à ouvrir l’Opéra en 1973.

Des hommages floraux ont également vu le jour à l’extérieur des bâtiments gouvernementaux de Sydney et de Canberra.

Une image de cinq mètres de la reine peinte par Gilbert Burch dans un centre commercial à Winnipeg, Manitoba, Canada



Les Winnipegois disent au revoir

Et une peinture de cinq mètres sur sept de la reine a accueilli les acheteurs au CF Polo Park à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, après la mort de la reine.

L’image, peinte par l’artiste de panneaux d’affichage Gilbert Burch en 1979, est prêtée au centre commercial par son propriétaire actuel Ron D’Errico.

M. D’Errico tenait à exposer publiquement le tableau, pour donner aux Winnipegois l’occasion de pleurer la mort de la reine.