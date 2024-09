Images de la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) est la comète sur toutes les lèvres en ce moment, et au cours du week-end dernier, les photographes et les chasseurs de comètes étaient nombreux à en capturer des images étonnantes.

Pour ceux d’entre nous qui ont attendu avec impatience l’apparition de la comète A3 toute l’année, octobre 2024 est le mois où nous pourrons enfin voir si elle devient un glorieux objet visible à l’œil nu.

Découvrez comment observer la comète C/2023 A3 en octobre et comment photographier la comète C/2023 A3.

Comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) par Abhijit Patil, Observatoire Lick, Mt. Hamilton, Californie, États-Unis, 28 septembre 2024, 06h16. Équipement : Nikon Z6ii (Astromodded), Nikkor 70-200mm f/2.8, Kolari Vision – filtre passe-bande Ha coupe UV/IR. Comète suivie à f/2,8, 10 s, ISO100, 300 mm. Premier plan non suivi à f/2,8, 25 s, ISO100, 300 mm.

Même les astronautes de l’ISS ont observé et photographié des images de la comète A3.

Et pendant le week-end du 27 au 29 septembre, de nombreux chasseurs de comètes sur Terre étaient en train d’apercevoir la comète et de la photographier.

La comète C/2023 a atteint son périhélie le 27 septembre, qui est le point de son orbite où elle est la plus proche du Soleil.

La comète est désormais très proche du Soleil dans le ciel, mais réapparaîtra et deviendra plus facile à observer à la mi-octobre, son éloignement du Soleil augmentant au fur et à mesure que le mois avance.

Vous voulez les faits de base ? Lisez notre guide du débutant sur la comète C/2023 A3

Comète C/2023 A3 capturée par Javier Falcón Quintana, au-dessus des montagnes de Gran Canaria, Espagne, le 28 septembre 2024, 07h05 (UTC 1). Équipement : Canon EOS 6D (boîtier d’appareil photo plein format 20MP), objectif Canon EF 50mm f1.8 STM, intervalomètre manuel et trépied, pas de filtres. 50 mm @ F/2.2, ISO 3200.

L’approche la plus proche de la comète de la Terre a lieu le 12 octobre, et les jours qui suivront cette date seront parmi nos meilleures chances de la voir.

En attendant, nous continuons de recevoir des images étonnantes de la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS de la part de photographes du monde entier.

Vous trouverez ci-dessous une galerie de certains des meilleurs que nous avons reçus jusqu’à présent.

Si vous êtes sorti et avez pris une image de la comète A3, n’oubliez pas de nous envoyer vos images, et nous inclurons nos préférées dans cette même galerie.