"Images affligeantes d’un joueur de cricket blessé": Les chaînes de télévision mises en garde contre le reportage

Lundi, le gouvernement a qualifié la couverture télévisée de l’accident de la route du joueur de cricket Rishabh Pant et d’autres histoires criminelles de “déplaisantes” et “déchirantes”, et a demandé aux chaînes de suivre strictement le code de programme établi par la loi applicable.

” bon goût et décence ».

“…les chaînes de télévision ont montré des cadavres d’individus et des images/vidéos de personnes blessées avec des éclaboussures de sang, des personnes, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées battues sans pitié en plans rapprochés, des cris et des hurlements continus d’un enfant battu par un enseignant, montré à plusieurs reprises pendant plusieurs minutes, y compris en encerclant les actions, ce qui les rend encore plus horribles, sans prendre la précaution de brouiller les images ou de les montrer à partir de plans éloignés », lit-on dans l’avis publié lundi.

Il a également déclaré que les diffuseurs avaient pris des clips vidéo et des images des médias sociaux et “peu d’efforts ont été faits pour moduler, harmoniser ou éditer ces clips afin de les rendre conformes et cohérents avec l’esprit du code de programme”. Le ministère a “fortement conseillé” aux chaînes de télévision d’adapter leurs systèmes et pratiques de signalement des incidents criminels, des accidents et de la violence, y compris la mort, conformément au code des programmes établi en vertu de la loi sur les réseaux de télévision par câble (réglementation).

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)