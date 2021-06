Imager des objets à travers le brouillard peut maintenant être plus clair : étude

L’imagerie d’objets dans des conditions météorologiques brumeuses peut maintenant être plus claire car les chercheurs ont maintenant trouvé une méthode qui peut améliorer les images capturées ces jours-là. La technique consiste à moduler la source lumineuse et à la démoduler du côté de l’observateur. Les recherches d’une équipe ont proposé une solution pour améliorer la qualité de l’image sans calculs lourds.

L’équipe du Raman Research Institute (RRI), Bengaluru, un institut autonome du Département des sciences et de la technologie ; Centre d’applications spatiales, Organisation indienne de recherche spatiale, Ahmedabad; Université Shiv Nadar, Gautam Buddha Nagar ; et l’Université de Rennes et l’Université Paris-Saclay, CNRS, France, ont modulé la source lumineuse et l’ont démodulée du côté de l’observateur pour obtenir des images plus nettes.

La recherche a été publiée dans la revue ‘OSA Continuum’, a indiqué le ministère des Sciences et de la Technologie dans un communiqué.

Les chercheurs ont démontré la technique en menant des expériences approfondies sur des matins brumeux d’hiver à l’Université Shiv Nadar. Ils ont choisi dix lumières LED rouges comme source de lumière. Ensuite, ils ont modulé cette source de lumière en faisant varier le courant traversant les LED à une vitesse d’environ 15 cycles par seconde.

Les chercheurs ont maintenu une caméra à une distance de 150 mètres des LED. La caméra a capturé l’image et l’a transmise à un ordinateur de bureau. Ensuite, des algorithmes informatiques ont utilisé la connaissance de la fréquence de modulation pour extraire les caractéristiques de la source.

« Ce processus est appelé ‘démodulation’. La démodulation de l’image devait être effectuée à un taux égal au taux de modulation de la source de lumière pour obtenir une image claire », précise le communiqué.

L’équipe a constaté une nette amélioration de la qualité de l’image grâce à la technique de modulation-démodulation. Le temps nécessaire à l’ordinateur pour exécuter le processus dépend de la taille de l’image.

« Pour une image 2160 X 2160, le temps de calcul est d’environ 20 millisecondes », partage Bapan Debnath, doctorant au RRI et co-auteur de l’étude, ajoutant que c’est à peu près la taille de l’image contenant les LED.

Les collègues de Debanath avaient estimé le taux en 2016.

L’équipe a répété l’expérience plusieurs fois et a observé l’amélioration à chaque fois. Une fois, lorsque le brouillard a varié en intensité au cours de l’observation, ils n’ont pas enregistré d’amélioration marquée de la qualité de l’image. Dans ce cas, il y avait un vent fort et ils ont observé des traînées de brouillard à travers la scène. La densité des gouttelettes d’eau dans l’air changeait avec le temps, ce qui rendait la technique de modulation-démodulation moins efficace.

Ensuite, les chercheurs ont modifié la configuration expérimentale. Ils ont fabriqué un matériau externe, un morceau de carton maintenu à une distance de 20 centimètres des LED, pour refléter la lumière vers la caméra. La distance entre le carton et la caméra était de 75 mètres. La lumière modulée réfléchie par le carton a traversé le brouillard et a ensuite été capturée par la caméra. Ils ont démontré comment leur technique améliorait encore considérablement la qualité de l’image résultante.

En répétant l’expérience dans des conditions ensoleillées, ils ont constaté qu’après avoir effectué la démodulation de la source, la qualité de l’image était suffisamment élevée pour distinguer les LED de la lumière solaire fortement réfléchie.

L’étude a été partiellement financée par le ministère de la Science et de la Technologie, gouvernement de l’Inde.

Le coût de la technique est faible, ne nécessitant que quelques LED et un ordinateur de bureau ordinaire, qui peut exécuter la technique en une seconde.

Le procédé peut améliorer les techniques d’atterrissage des avions en offrant au pilote une bonne vision des balises sur la piste, nettement meilleure que de se fier uniquement aux ondes radio réfléchies comme c’est actuellement le cas.

La technique peut aider à révéler des obstacles sur le chemin qui seraient autrement cachés par le brouillard dans les transports ferroviaires, maritimes et routiers et aiderait également à repérer les balises de phare.

«Plus de recherches peuvent démontrer l’efficacité dans de telles conditions de la vie réelle. L’équipe cherche à savoir si la technique peut s’appliquer aux sources mobiles », indique le communiqué.

