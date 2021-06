Image virale de feuilles de grenade blanche Desi Twitter se grattant la tête

Les grenades blanches poussent sur des arbres arbustifs mesurant en moyenne entre 5 et 8 mètres de haut. Les graines, appelées arilles, de la grenade blanche sont plus tendres que celles de la variété rouge. Les grenades blanches offrent un goût super sucré et ont les niveaux de sucre les plus élevés et la plus faible acidité. — Meerub (@Meerub02699898) 28 juin 2021