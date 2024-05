Image générée par l’IA « Tous les yeux sont rivés sur Rafah », expliquée

Une image avec la phrase « Tous les regards sur Rafah », qui, selon les experts, semble être générée par l’IA, a été partagée plus de 44 millions de fois sur Instagram uniquement.

Photo : Instagram

Au cours des derniers jours, vous avez probablement vu une image de rangées de tentes blanches dans un désert indiquant la phrase «Tous les regards sont tournés vers Rafah» des montagnes enneigées se profilent en arrière-plan, partagées jusqu’à la nausée dans vos histoires Instagram. Bella Hadid l’a posté, tout comme Nicola Coughlan, Jenna Ortega et plus de 44 millions d’autres mercredi. Il est devenu impossible d’échapper à cette image après l’assaut militaire israélien à Rafah le week-end dernier, qui a incendié un camp de réfugiés dans la ville, tuant au moins 45 personnes et en blessant plus de 200. L’attaque et une frappe aérienne distincte Mardi, dans la ville voisine d’Al-Mawasi, les habitants de Gaza n’ont pratiquement aucun endroit où aller et ont conduit à une tollé mondial.

L’expression « Tous les regards sont tournés vers Rafah » remonte à Rick Peeperkorn, qui dirige le bureau de l’Organisation mondiale de la santé pour Gaza et la Cisjordanie occupée par Israël. En février, Peeperkorn a donné une conférence de presse avertissant que les forces israéliennes lançant une opération militaire à grande échelle dans la ville conduiraient à « une catastrophe insondable, aggravant encore le désastre humanitaire au-delà de toute imagination ». Il a ajouté : « Tous les regards sont tournés vers Rafah. » Depuis, il est devenu un cri de ralliement pour les groupes pro-palestiniens et a parfois fait l’objet d’une tendance en ligne alors que l’armée israélienne intensifiait ses attaques contre la ville.

Mais l’image virale, que montre Instagram a été initialement partagée comme modèle par l’utilisateur « shahv4012 », semble être générée par l’IA, selon l’experts. Comme certains ont soulignéle graphique offre une version aseptisée de ce qui se passe à Rafah et ne décrit pas avec précision les conditions sur le terrain : Bombardements a tué des civils et dévasté des infrastructures, et les réfugiés ont été contraints de vivre dans des campements exigus avec peu d’accès à l’eau potable ou à la nourriture. Il ne rend pas non plus compte des conséquences brutales des grèves de cette semaine. des photos et des vidéos circulent sur les réseaux sociaux ont montré les corps carbonisés des victimes et un enfant décapité.

« C’est tellement frustrant parce que nous voyons des gens – qui pendant des mois et des mois et des mois n’ont rien fait, sont restés silencieux – se lancer maintenant dans la forme d’activisme la plus paresseuse. » a déclaré la journaliste Yumna Patel dans un TikTok vidéo. « Vous ne pouviez même pas vous résoudre à partager une vraie photo d’une atrocité réelle, comme celles qui se produisent ne manquent pas, alors vous avez attendu qu’une image étrange et agréable au goût générée par l’IA circule .»

Le graphique a établi des comparaisons au célèbre carré noir » que les utilisateurs d’Instagram ont publié au plus fort des manifestations du Mouvement pour la vie noire en 2020, soulevant la question de savoir si sa publication contribue réellement à sensibiliser l’opinion à la situation à Rafah. Critiques je me suis demandé pourquoi, au lieu d’images réelles de Rafah et d’articles sur la situation sur le terrain – ou d’appels à contacter les élus et faites un don à des organisations soutenant les Palestiniens touchés par la guerre à Gaza – une image générée par l’IA qui expirera dans 24 heures sur Instagram Stories est ce qui a incité les gens à la publier.

Geste performatif ou pas, les militants pro-palestiniens ont accusé Instagram d’interdiction de leurs publications au cours des derniers mois – et la propagation de l’image « Tous les regards sur Rafah » n’a pas été stoppée jusqu’à présent.