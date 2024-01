Image époustouflante à 360° d’un photographe de l’observatoire où vivra la plus grande caméra du monde

Bien que cette image surréaliste ressemble à une planète flottant dans l’espace, il s’agit en réalité d’une image à 360 degrés d’un observatoire astronomique.

L’observatoire Vera C. Rubin au Chili est encore en construction, mais lorsqu’il sera terminé, il abritera l’appareil photo numérique le plus puissant jamais construit et dressera une carte sans précédent de l’Univers.

Cette vue spectaculaire de l’observatoire au sommet du Cerro Pachón, à 8 850 pieds d’altitude, a été prise par Petr Horalekun astrophotographe tchèque qui a utilisé un appareil photo Canon Ra équipé d’un objectif Sigma 35 mm pour prendre une série de poses de 10 secondes qui ont ensuite été assemblées dans un panorama.

“Pachon a un ciel nocturne épique, et j’avais l’impression d’être littéralement à portée de l’Univers… et de photographier également quelque chose d’historiquement épique”, Horálek raconte Science en direct. “L’Observatoire Rubin sera le meilleur télescope d’enquête pendant de nombreuses années à venir… alors quel sentiment de capturer la nouvelle histoire épique de l’astronomie.”

Lorsque le télescope sera mis en service en août, il entamera une enquête d’une durée de dix ans : la Legacy Survey of Space and Time (LSST), qui scannera le ciel en créant environ 20 téraoctets de données chaque nuit.

Les scientifiques espèrent que le LSST permettra d’identifier tout ce qui bouge ou s’éclaire, comme les astéroïdes et les supernovas, mais on espère également qu’il découvrira 20 milliards de galaxies et d’étoiles.

La caméra LSST (photo en construction ci-dessus) a à peu près la taille d’une petite voiture et pèse trois tonnes. Il comporte une lentille frontale de cinq pieds de large et un capteur de 3 200 mégapixels qui sera refroidi à -100 degrés Celsius pour réduire le bruit.

La caméra optique à grande ouverture et à grand champ est capable de visualiser la lumière allant du proche ultraviolet au proche infrarouge et est composée de 189 capteurs à dispositif à couplage de charge (CCD) disposés dans un total de 21 carrés de trois par trois. réseaux montés sur des plates-formes appelées radeaux.

Le plan focal de 64 centimètres de large correspond à un champ de vision de 3,5 degrés, ce qui signifie que la caméra peut capturer plus de 40 fois la surface de la pleine lune dans le ciel à chaque exposition.

Crédits images : Observatoire Rubin/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institut de physique d’Opava)