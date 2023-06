Image d’une nourriture ressemblant à une pizza trouvée dans les ruines de Pompéi

Une fresque sur le mur d’une maison de la ville romaine détruite montre un plateau en argent avec des produits alimentaires, notamment du pain focaccia plat, des fruits et un gobelet de vin rouge sur fond noir. La nature morte remonte à environ 2 000 ans et « pourrait être un lointain ancêtre » de la pizza, a déclaré le parc archéologique de Pompéi dans un communiqué, ajoutant qu’il manquait certains ingrédients classiques du plat.

La ville sur les contreforts du mont Vésuve a été détruite après une éruption volcanique cataclysmique en 79 après JC. La catastrophe, qui s’est produite avec un minimum d’avertissement, a enseveli la riche enclave romaine sous les cendres et les cendres, des substances qui ont empêché la détérioration du site et rendu possible la restauration.