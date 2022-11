Image des séries éliminatoires de la NFL: classement, calendrier, dates sur la route du Super Bowl LVII en Arizona | Nouvelles de la NFL

Photo des séries éliminatoires de la NFL pour la saison 2022

Avec un peu plus d’un mois restant dans la saison régulière 2022 et des places d’après-saison à gagner, voici un aperçu de la photo actuelle des séries éliminatoires de la NFL avant la semaine 13, ainsi que des dates et des horaires clés des séries éliminatoires sur la route du Super Bowl LVII en février 12 en Arizona…

AFC

1) Chiefs de Kansas City (9-2) – Leaders de l’AFC Ouest

Appareils restants : @ Bengals de Cincinnati (7-4), @ Denver Broncos (3-8), @ Houston Texans (1-9-1), contre Seattle Seahawks (6-5), contre Denver Broncos (3-8), @ Las Vegas Raiders (4-7)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Rams de Los Angeles contre les Chiefs de Kansas City de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Rams de Los Angeles contre les Chiefs de Kansas City de la semaine 12 de la saison NFL.

2) Dolphins de Miami (8-3) – AFC Est

Appareils restants : @ San Francisco 49ers (7-4), @ Los Angeles Chargers (6-5), @ Buffalo Bills (8-3), contre Green Bay Packers (4-8), @ New England Patriots (6-5), contre Jets de New York (7-4)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Houston Texans contre les Miami Dolphins de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Houston Texans contre les Miami Dolphins de la semaine 12 de la saison NFL.

3) Titans du Tennessee (7-4) – AFC Sud

Appareils restants : @ Philadelphia Eagles (10-1), contre Jacksonville Jaguars (4-7), @ Los Angeles Chargers (6-5), contre Houston Texans (1-9-1), contre Dallas Cowboys (8-3), @ Jacksonville Jaguar (4-7)

4) Ravens de Baltimore (7-4) – AFC Nord

Appareils restants : contre Denver Broncos (3-8), @ Pittsburgh Steelers (4-7), @ Cleveland Browns (4-7), contre Atlanta Falcons (5-7), contre Pittsburgh Steelers (4-7), @ Cincinnati Bengals (7 -4)

5) Buffalo Bills (8-3) – joker

Appareils restants : @ New England Patriots (6-5), contre New York Jets (7-4), contre Miami Dolphins (8-3), @ Chicago Bears (3-9), @ Cincinnati Bengals (7-4), contre New England Patriotes (6-5)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buffalo Bills contre les Detroit Lions de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Buffalo Bills contre les Detroit Lions de la semaine 12 de la saison NFL.

6) Bengals de Cincinnati (7-4) – joker

Appareils restants : vs Kansas City Chiefs (9-2), vs Cleveland Browns (4-7), @ Tampa Bay Buccaneers (5-6), @ New England Patriots (6-5), vs Buffalo Bills (8-3), vs Baltimore Corbeaux (7-4)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Titans du Tennessee de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Titans du Tennessee de la semaine 12 de la saison NFL.

7) Jets de New York (7-4) – joker

Appareils restants : @ Minnesota Vikings (9-2), @ Buffalo Bills (8-3), vs Detroit Lions (4-7), vs Jacksonville Jaguars (4-7), @ Seattle Seahawks (6-5), @ Miami Dolphins (8 -3)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Bears de Chicago contre les Jets de New York de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Bears de Chicago contre les Jets de New York de la semaine 12 de la saison NFL.

A la chasse

8) Patriotes de la Nouvelle-Angleterre (6-5)

9) Chargeurs de Los Angeles (6-5)

10) Colts d’Indianapolis (4-7-1)

NFC

1) Eagles de Philadelphie (10-1) – Leaders de la NFC Est

Appareils restants : vs Tennessee Titans (7-4), @ New York Giants (7-4), @ Chicago Bears (3-9), @ Dallas Cowboys (8-3), vs New Orleans Saints (4-8), vs New York Géants (7-4)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 12 de la saison NFL.

2) Vikings du Minnesota (9-2) – NFC Nord

Appareils restants : vs New York Jets (7-4), @ Detroit Lions (4-7), vs Indianapolis Colts (4-7-1), vs New York Giants (7-4), @ Green Bay Packers (4-8), @ Ours de Chicago (3-9)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Vikings du Minnesota de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Vikings du Minnesota de la semaine 12 de la saison NFL.

3) 49ers de San Francisco (7-4) – NFC Ouest

Appareils restants : vs Miami Dolphins (8-3), vs Tampa Bay Buccaneers (5-6), @ Seattle Seahawks (6-5), vs Washington Commanders (7-5), @ Las Vegas Raiders (4-7), vs Arizona Cardinals (4-8)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Saints de la Nouvelle-Orléans contre les 49ers de San Francisco de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Saints de la Nouvelle-Orléans contre les 49ers de San Francisco de la semaine 12 de la saison NFL.

4) Tampa Bay Buccaneers (5-6) – NFC Sud

Appareils restants : vs New Orleans Saints (4-8), @ San Francisco 49ers (7-4), vs Cincinnati Bengals (7-4), @ Arizona Cardinals (4-8), vs Carolina Panthers (4-8), @ Atlanta Falcons (5-7)

5) Cowboys de Dallas (8-3) – joker

Appareils restants : vs Indianapolis Colts (4-7-1), vs Houston Texans (1-9-1), @ Jacksonville Jaguars (4-7), vs Philadelphia Eagles (10-1), @ Tennessee Titans (7-4), @ Commandants de Washington (7-5)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Giants de New York contre les Cowboys de Dallas de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Giants de New York contre les Cowboys de Dallas de la semaine 12 de la saison NFL.

6) Giants de New York (7-4) – joker

Appareils restants : vs Washington Commanders (7-5), vs Philadelphia Eagles (10-1), @ Washington Commanders (7-5), @ Minnesota Vikings (9-2), vs Indianapolis Colts (4-7-1), @ Philadelphia Eagles (10-1)

7) Commandants de Washington (7-5) – joker

Appareils restants : @ New York Giants (7-4), BYE WEEK, vs New York Giants (7-4), @ San Francisco 49ers (7-4), vs Cleveland Browns (4-7), vs Dallas Cowboys (8-3)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Falcons d’Atlanta contre les commandants de Washington de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Falcons d’Atlanta contre les commandants de Washington de la semaine 12 de la saison NFL.

A la chasse

8) Seahawks de Seattle (6-5)

9) Falcons d’Atlanta (5-7)

10) Lions de Détroit (4-7)

Qui se rencontrerait en séries éliminatoires si la saison se terminait maintenant?

Week-end Wild Card

AFC

Jets de New York (Pas de graine 7) @ Dauphins de Miami (N° 2)

Bengals de Cincinnati (Numéro 6) @ Titans du Tennessee (N ° 3)

Billets de Buffalo (N ° 5) @ Corbeaux de Baltimore (Numéro 4)

NFC

Commandants de Washington (Pas de graine 7) @ Vikings du Minnesota (N° 2)

Géants de New York (Numéro 6) @ 49ers de San Francisco (N ° 3)

Cowboys de Dallas (N ° 5) @ Boucaniers de Tampa Bay (Numéro 4)

Passe au premier tour

AFC

Chefs de Kansas City (N° 1)

NFC

Aigles de Philadelphie (N° 1)

Quand ont lieu les playoffs ?

Les séries éliminatoires de la saison 2022 commencent par six matchs de wild card, commençant le samedi 14 janvier 2023 et se poursuivant jusqu’au lundi 16 janvier. Les têtes de série n ° 1 de chaque conférence entreront ensuite au tour de division le week-end suivant, avant l’AFC et NFC Matchs de championnat de conférence le dimanche 29 janvier pour déterminer qui s’affrontera au Super Bowl LVII en Arizona. (Tous les horaires sont indiqués ci-dessous en heure britannique).

Week-end Super Wild Card (x6 parties)

samedi 14 janvier 2023 – Coup d’envoi à 21h30 et 1h15

dimanche 15 janvier 2023 – Coup d’envoi à 18h, 21h30 et 1h15

lundi 16 janvier 2023 – Démarrer 1h15

Ronde divisionnaire (jeux x4)

samedi 21 janvier 2023 – Coup d’envoi à 21h30 et 1h15

dimanche 22 janvier 2023 – Coup d’envoi à 20h et 23h30

Championnats de conférence (x2 matchs)

dimanche 29 janvier 2023 – Coup d’envoi à 20h05 et 23h30

Super Bowl LVII – State Farm Stadium, Glendale, Arizona

12 février 2023 – Démarrer 23h30

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !