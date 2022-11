Image de l’observatoire des restes d’étoiles de supernova Vela

Une documentation vivante d’un “fantôme” d’étoile de 11 000 ans a été capturée par télescope cet Halloween.

L’Observatoire européen austral (ESO) a pu prendre une image des séquelles vibrantes d’une étoile massive Vela Supernova après son explosion, même si l’étoile est morte il y a des milliers d’années.

“Lorsque nous traitions cette image, son apparence éthérée et vaporeuse nous a immédiatement fait penser que ce serait une image parfaite à publier pour Halloween”, a déclaré Juan Carlos Munoz-Mateos, astronome et responsable des médias à l’ESO, à CTVNews.ca dans un e-mail. “Nous voyons littéralement les restes d’une étoile qui est morte avec un bang il y a environ 11 000 ans – ça ne devient pas plus fantomatique que ça.”

Capturé dans une image détaillée de 554 millions de pixels, le reste d’étoile est connu pour être le plus proche de la Terre à seulement 800 millions d’années-lumière.

Les nuages ​​orange et roses vifs représentés sur l’image sont le résultat de l’éjection des couches les plus externes de l’étoile dans le gaz environnant lors de son explosion.

Au cours de leur vie, les étoiles fusionnent des éléments simples comme l’hydrogène et l’hélium en éléments plus lourds comme le carbone ou l’oxygène, éléments qui sont ensuite expulsés dans le milieu interstellaire lorsque l’étoile meurt, selon Munoz-Mateos.

“Si cela se produit via une explosion de supernova, comme celle qui a créé les structures que nous voyons sur cette image, alors des éléments encore plus lourds sont produits pendant l’explosion elle-même. Plus tard, de nouvelles étoiles et planètes pourraient se former à partir de ce gaz enrichi, et elles intégrera tous ces éléments lourds.”

Munoz-Mateos dit que lorsque les astronomes disent que les humains sont des « trucs d’étoiles », ils font référence au fait que les atomes complexes de notre corps comme le carbone, le fer ou le calcium ont été forgés il y a longtemps dans des étoiles qui n’existent plus.

“C’est à mon avis l’un des résultats les plus profonds jamais produits par l’astronomie, et c’est ce à quoi je pense quand je regarde cette image.”