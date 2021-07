Image crachée forcée d’atténuer les gags pour plaire à la brigade réveillée

DE BORIS JOHNSON à The Queen, personne n’est à l’abri de la satire cinglante de Spitting Image.

Mais il semble que les étoiles falsifiées pourraient commencer à s’en sortir légèrement.

Tout le monde, de Boris Johnson à la reine, a été victime de la colère de Spitting Image



Mais le créateur Roger Law dit qu'il devra maintenant atténuer le spectacle

La série de sketchs, qui utilise des marionnettes pour se moquer des riches et des célébrités depuis les années 80, est revenue sur le service de streaming BritBox l’année dernière.

Maintenant, le créateur Roger Law dit qu’il devra peut-être freiner certains de ses éléments les plus audacieux pour pacifier la brigade de réveil moderne.

Il a déclaré: « Je pensais qu’en travaillant pour BritBox, nous aurions beaucoup de liberté, et nous avons eu beaucoup de liberté, mais les temps ont changé et je suis un vieil homme.

«Maintenant, vous avez des jeunes qui travaillent qui sont incroyablement réveillés, ce à quoi je suis en quelque sorte parvenu.

« Mais cela rend les choses difficiles. Parce que vous voulez faire rire les gens. Vous ne voulez pas les irriter, alors vous devez faire attention.

« Si vous dites une chose de manière satirique et que vous en pensez une autre, il y a beaucoup de gens sur le net qui ne font pas vraiment la différence.

« C’est l’un des problèmes. Mais c’est notre problème et nous y faisons face.

Spitting Image est la dernière comédie frappée par des flocons de neige sensibles.

Un certain nombre d’anciennes émissions de la BBC, dont Dad’s Army, Blackadder et The Fresh Prince Of Bel-Air, sont désormais accompagnées d’avertissements alertant les téléspectateurs d’un langage potentiellement offensant et de blagues discriminatoires.

Jennifer Saunders a déclaré le mois dernier que sa sitcom à succès des années 90 Absolutely Fabulous ne serait pas réalisée aujourd’hui à cause des flocons de neige.

La prochaine série de Spitting Image devrait être diffusée plus tard cette année et elle mettra en vedette de nouvelles marionnettes du directeur général de la BBC Tim Davie en tant que chien de poche de Boris Johnson et du secrétaire à la Santé Sajid Javid en tant qu’oncle Fester de la famille Addams.

Cela ne me semble pas très réveillé. . .

Megan : Je serais plus sauvage que Bear

ELLE A travaillé avec Bear Grylls pendant plus d’une décennie – et Megan Hine pense qu’elle survivrait à l’aventurier de la télé s’ils étaient abandonnés ensemble en Amazonie.

L’expert en survie, à qui Bear fait appel pour effectuer des contrôles de sécurité pour tous ses spectacles, estime qu’elle lui en donnerait pour son argent dans la nature.

Lorsqu’on lui a demandé qui survivrait le plus longtemps, Megan en riant a répondu : « Si nous étions largués en Amazonie, je survivrais totalement plus longtemps que Bear.

« En toute honnêteté, si je me retrouve dans la jungle avec Bear, c’est que vous êtes plus fort en couple parce qu’il apporte des forces que je n’ai pas et vice versa.

« C’est bien d’avoir un équilibre entre les sexes sur ces choses – cela apporte une dynamique très différente à l’équipe. »

Megan joue actuellement dans la série Sky History Curse Of The Lost Amazon Gold qui est diffusée le lundi à 21h.

Et elle dit qu’elle a pour mission de changer le visage des émissions de télévision les plus difficiles.

Elle a déclaré: «En fait, je viens de faire commander quelques idées de mes propres émissions au cours des derniers mois, ce qui est excitant.

«Quand nous pensons à un aventurier ou à un explorateur, il y a une certaine image qui nous vient à l’esprit – Bear ou quelqu’un comme Ant Middleton, ces spectacles SAS.

« Je suis un peu en mission pour diversifier le visage de l’aventure. »

Len pas strictement honnête

AMBER GILL a l’œil sur le trophée de la boule scintillante après un coup de pouce de l’ancien juge Strictly Len Goodman.

The Love Islander et Len figurent tous les deux dans Can I Improve My Memory de C4 ? – ce soir à 20 heures – et elle était ravie quand Len lui a dit qu’elle serait géniale sur Strictly.



Amber Gill a été incitée à courir après le trophée Glitterball

Amber a révélé: « Il a dit qu’il connaissait un danseur quand il en voyait un et je me suis dit ‘Quoi?!’. Je ne sais pas comment il pouvait le dire – je ne dansais pas. Mais quand Len dit que tu sais danser, tu ne contestes pas ça.

Malheureusement, Len est un peu bourrin.

Il a admis : « Je dis à tout le monde qu’ils feraient un bon danseur ! Donc en plus d’avoir une mauvaise mémoire, je suis aussi un peu menteur.

« Ce n’est pas une bonne combinaison, car je ne sais jamais à qui j’ai dit la vérité et je ne me souviens pas si j’ai menti ou non.

« Un peu désespéré, n’est-ce pas ?

bizbit CHANNEL Dave a repris la satire d’actualité de Nish Kumar, The Mash Report, après sa suppression par la BBC. L’émission a duré quatre séries de 2017 à 2020 mais n’a pas obtenu de bonnes notes. Il reviendra sous le nom de Late Night Mash avec Nish et d’anciens habitués dont Rachel Parris.

Sky One obtient une hache pour Max

SKY One est supprimé après près de 40 ans au profit de deux nouvelles chaînes, Sky Max et Sky Showcase.

Max accueillera de grandes émissions de divertissement de la chaîne sortante, qui a fait ses débuts en 1982.



Sky Max sera le nouveau foyer des émissions de Sky One comme The Russell Howard Hour

Mais le créneau de Sky One sur nos planificateurs TV – le canal 106 pour les clients Sky – sera désormais occupé par Showcase.

Cela mettra en vedette un mélange de la programmation principale d’autres chaînes Sky.

Max sera le nouveau foyer des émissions de Sky One, notamment A League Of Their Own et The Russell Howard Hour, ainsi que le redémarrage de Never Mind The Buzzcocks.

Sky Atlantic continuera d’être la principale plate-forme du diffuseur pour les dramatiques sérieuses en provenance des États-Unis.

Buvez un mal de tête pour Emily

EMILY ATACK adore un verre de vin et un cocktail, mais pense que ses boissons préférées lui font gonfler la tête.

Et c’est inquiétant étant donné que l’actrice de The Inbetweeners pense que la taille de sa tête est déjà « putain de énorme ».



Emily Atack dit que ses boissons préférées lui donnent un ballon dans la tête

La star de I’m A Celebrity explique : « Si j’ai bu de l’alcool tout le week-end, ma tête gonfle de cinq tailles. Donc, depuis que les pubs ont rouvert, il a été gonflé 27 fois.

« Mon oncle appelle ça ‘la valve d’alcool’ quand tu bois trop et qu’elle se gonfle, et tu dois percer la peau pour laisser sortir l’air. »





Emily dit qu’avoir une grosse tête est un trait familial auquel Sir Paul McCartney – le cousin de sa grand-mère – a également dû faire face. En effet, elle pense que sa sœur, l’agent Martha, est un crachat de l’ancien Beatle.

Parlant de sa famille dans le podcast Off Menu, elle a ajouté : « Ma sœur a une grosse vieille tête. [She] a beaucoup le gène McCartney.

Dommage qu’elle n’ait pas hérité de ses talents de compositeur.