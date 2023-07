iMac 32 pouces à lancer avant 2025, si jamais

Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, le nouvel iMac 32 pouces super-dimensionné d’Apple est encore en phase de développement, la machine devant être lancée avant la fin de 2024, voire jamais.

Gurman a été le premier à suggérer que Apple expérimente son plus grand iMac de tous les temps la semaine dernière, affirmant que le fabricant d’iPhone travaillait sur un tout nouvel iMac avec un écran mesurant plus de 30 pouces, en plus d’une version mise à jour de son Mac 24 pouces, qui pourrait être lancée plus tard cette année.

Dans l’édition de cette semaine de sa newsletter hebdomadaire Power OnGurman a partagé quelques détails supplémentaires sur la grosse machine supposée, disant qu’il ne prévoyait pas « un tel lancement d’ordinateur avant la fin de 2024, sinon un peu plus tard, car le développement reste encore précoce ».

Gurman affirme que le développement du nouvel iMac 32 pouces intervient quelques années après qu’Apple avait prévu d’introduire une version plus grande de l’iMac M1 24 pouces qui a été lancé pour la première fois en 2020.

Il est bien compris que le nouvel iMac 32 pouces est en cours d’élaboration sous le nom de code secret de J434.