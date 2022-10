IM Vijayan reçoit un maillot spécial de l’AC Milan signé par Zlatan Ibrahimovic et d’autres joueurs vedettes

L’ancien capitaine de l’équipe de football indienne IM Vijayan a reçu un maillot de l’AC Milan signé par les joueurs vedettes du club Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao et Alessio Romagnoli. Vijayan, qui est l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du football indien, a publié une vidéo où il a reçu le maillot numéro 9 des géants de la Serie A, l’AC Milan, avec son nom imprimé au dos.

Vijayan, qui a pris sa retraite du football en 2003, a marqué 32 buts en 71 matchs pour l’équipe indienne.

Le joueur de 53 ans s’est rendu sur Twitter et a remercié l’entraîneur-chef de l’Académie de football de l’AC Milan du Kerala après avoir reçu le maillot.

“Un super cadeau du club de football de l’AC Milan. Un maillot personnellement signé par le Lion Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão et Alessio Romagnoli un merci spécial à l’entraîneur-chef de l’Académie de football de l’AC Milan du Kerala, M. alberto Lacandela. a tweeté Vijayan.

Un superbe cadeau du club de football AC Milan. Un maillot personnellement signé par le Lion Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão et Alessio Romagnoli un merci spécial à l’entraîneur-chef de l’AC Milan football Acadamy of Kerala M. alberto Lacandela pic.twitter.com/mhX6nqygbA – IM Vijayan (@IMVijayan1) 4 octobre 2022

Milan a remporté le titre de Serie A l’année dernière en devançant ses rivaux de l’Inter Milan sur le tableau des points. Pendant ce temps, ils sont à la cinquième place cette saison après huit matches, mais la différence entre eux et les meilleurs Napoli n’est que de trois points qui peuvent être récupérés lors des prochains matches.

Vijayan, qui est le président de la communauté technique de l’AIFF, est prêt à encourager l’équipe indienne lors de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui se tiendra en Inde.

« C’est une si belle opportunité pour les filles. C’est le meilleur âge pour jouer contre certaines des meilleures équipes comme le Brésil et les États-Unis. Il n’y a absolument aucune pression sur eux, et ils peuvent simplement entrer et profiter du moment », a déclaré Vijayan. “La nation entière regardera, et c’est la meilleure occasion pour eux de montrer ce qu’ils peuvent faire. Pour ma part, je vais certainement les encourager.

Non seulement il s’agit de profiter du moment, mais jouer contre les meilleures équipes pour acquérir de l’expérience pour l’avenir est quelque chose d’unique que les filles gagneront, estime Vijayan.

“La Coupe du monde est un événement tellement important pour l’Inde. C’est un privilège de jouer à un tel niveau. Les filles peuvent certainement s’inspirer de l’équipe senior, qui a marqué un but contre le Brésil l’an dernier. C’est une grande chose que Manisha (Kalyan) a faite. Cela donne à tous les autres la conviction que nous, les Indiens, pouvons aussi le faire », a déclaré Vijayan.

