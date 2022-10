IM Vijayan préside la réunion du comité technique de l’AIFF

La réunion du comité technique de la Fédération indienne de football a été présidée par l’ancien capitaine indien IM Vijayan alors que le comité s’est réuni à Navi Mumbai avant la finale de la Coupe du monde U-17 de la FIFA dimanche.

Le président de l’AIFF Kalyan Chaubey, le secrétaire général Shaji Prabhakaran et le secrétaire général adjoint Sunando Dhar étaient également présents à la réunion. Le vice-président Manoranjan Bhattacharya, ainsi que Climax Lawrence, Arun Malhotra, Harjinder Singh et Mme Pinki Bompal Magar étaient les membres du comité présents à l’occasion. Un congé spécial a été accordé au membre du comité, Eugeneson Lyngdoh. La présidente du comité de la Ligue, Lalnghinglova Hmar, était présente en tant qu’invitée spéciale.

Dans son premier ordre du jour, le comité technique a recommandé aux anciens capitaines indiens Oinam Bembem Devi et Harjinder Singh (senior) d’être nommés respectivement chef des éclaireurs dans le football féminin et masculin.

Le comité a recommandé que l’ancien défenseur de l’équipe indienne de football Mahesh Gawali prenne la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine U-20 de l’Inde à la place de Shanmugam Venkatesh, qui avait précédemment présenté sa démission, qui a été dûment acceptée. Gawali, en même temps, continuera également en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine senior sous Igor Stimac.

Le Comité a également discuté du poste de directeur technique, pour lequel trois candidats ont été présélectionnés – Vivek Nagul, Hilal Rasool et Santosh Kashyap. Le Comité s’entretiendra avec les trois et soumettra ses recommandations au Comité exécutif d’ici le 15 novembre 2022.

Des discussions sur la Ligue des jeunes d’élite ont également eu lieu lors de la réunion, et le Comité a recommandé qu’elle se tienne en décembre sur plusieurs sites. Les États qui ont déjà terminé leurs ligues de jeunes peuvent nommer deux équipes, tandis que d’autres peuvent nommer des clubs de l’ISL, de la I-League et d’autres académies résidentielles. Les joueurs nés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 seront éligibles pour la ligue.

L’équipe nationale masculine U-17 de l’Inde, qui s’est qualifiée pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC 2023, plus tôt cette année, devrait obtenir plus de visibilité dans sa tentative de se préparer pour la phase continentale, a-t-il été recommandé. Le comité a suggéré de les envoyer pour plus de matchs d’exposition avec des pays mieux classés comme la Belgique, l’Arabie saoudite, le Qatar, etc.

