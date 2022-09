IM Vijayan conseille à Bhaichung Bhutia d’accepter la défaite à l’élection présidentielle de l’AIFF dans “l’esprit sportif”

Vendredi, la légende du football indien IM Vijayan a conseillé à son ancien partenaire de grève Bhaichung Bhutia d’accepter la défaite aux élections présidentielles de la Fédération indienne de football (AIFF) dans “l’esprit sportif”.

L’ancien capitaine Bhutia, un jeune contemporain de Vijayan, a perdu l’élection au poste de président de l’AIFF par une large marge de 33-1 face à l’ancien gardien de but Kalyan Chaubey.

«Il (Bhutia) devrait le prendre dans un esprit sportif. La victoire ou la perte se produit dans la vie. Sur le terrain de football aussi, nous avons gagné beaucoup de matchs et beaucoup perdu aussi. Si vous gagnez ou perdez dans l’esprit sportif, tout ira bien », a déclaré Vijayan à PTI.

“J’avais parlé à Bhaichung plus tôt mais je ne lui ai pas parlé après les élections. Je lui parlerai lorsque nous nous rencontrerons », a déclaré Vijayan, 53 ans, l’un des plus grands footballeurs que l’Inde ait produits.

Lui et Bhutia ont formé un partenaire de frappe mortel pour l’équipe indienne à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Vijayan a dit pour lui que c’est la même chose si Chaubey et Bhutia deviennent président de l’AIFF.

« Kalyan est aussi footballeur. Pour nous (joueurs), n’importe qui de Kalyan ou de Bhaichung aurait été bien car les deux sont d’anciens footballeurs. Kalyan a reçu beaucoup de soutien (du collège électoral) et il a donc gagné. C’est bien.

«Pour nous, pour la première fois, moi, Shabbir Ali et Climax Lawrence, nous étions dans le comité technique plus tôt, maintenant nous pouvons participer au comité exécutif et nous avons le droit de vote. Donc ça nous a donné de l’énergie.

Les quatre joueurs indiens les plus capés parmi les hommes et deux parmi les femmes devaient être cooptés en tant que membres du comité exécutif. Bhutia a déclaré qu’il souhaiterait faire partie du comité exécutif.

Vijayan, Shabbir Ali et Climax Lawrence sont les trois autres anciens joueurs masculins cooptés au sein du comité exécutif tandis que Tababi Devi et Pinky Magar sont les deux parmi les femmes.

Le mandat des membres cooptés n’est que pour un mandat et un autre groupe d’anciens joueurs prendra leur place après les élections dans quatre ans.

« Kalyan connaît le football et il apportera (ses idées) et nous siégerons à partir de demain. C’est bien pour les joueurs qu’un footballeur dirige la fédération », a conclu Vijayan.

