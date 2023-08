I’m Just Ken Clip vidéo de Barbie présente des images de making-of

Le performances loufoques et impassibles de Barbie fonctionne évidemment à l’écran, mais à quoi ressemblaient-ils pour filmer ? Eh bien, une nouvelle vidéo a fait surface grâce à Atlantic Records qui a répondu à cette question et plus encore. C’est un clip complet pour le stand de cinéma dehors graphique- en tête du bop « I’m Just Ken » de Ryan Gosling, mais il est rempli de derrière- le- séquences de scènes.

Vous pouvez donc voir Gosling rire de son absurdité hors caméra. Vous arrivez à voir co-scénariste et réalisatrice Greta Gerwig geek à tout ce qui se passe. Assistants de production lançant des balles de tennis, acteurs chantant des chœurs, des répétitions de chorégraphie et, oui, le putain de Slash de Guns N’ Des roses. Vérifiez-le:

Ryan Gosling – Exclusivité I’m Just Ken (extrait de l’album Barbie) [Official]

Personne n’aurait pu prédire Barbie aurait été le coup qu’il était, il est donc facile de regarder en arrière les images de la réalisation d’un film qui a maintenant rapporté plus d’un milliard de dollars et de dire « Bien sûr que c’est un succès, regardez comme tout le monde s’amuse. » Et encore? Encore faut-il le dire. Bien sûr Barbie était un succès! Regardez tout le plaisir que tout le monde a !

Cette vidéo est juste une excellente représentation de la façon dont toute la production a adhéré à la vision de Gerwig pour le film. Tout dans cette vidéo crie « p valeur de production » et « p assion ”— dont une grande partie vient de Gosling, qui devait clairement avoir le sens de l’humour à propos de Ken, surtout avec cette chanson.

Je pense que ma partie préférée est de voir tous les Kens dans la cabine d’enregistrement, chantant leurs harmonies, puis le coup rapide de Gerwig lors d’un appel Zoom visiblement sous le choc du fait qu’elle est payée pour faire ça. C’est juste parfait.

Barbie est maintenant en salles et, si ce n’est pas le cas, vous devriez le voir totalement. Peut-être pour 4 $ plus tard cette semaine.

