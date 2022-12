I’m A Celeb’s Scarlette en quête de Matt Hancock alors qu’elle révèle un accomplissement qu’il n’atteindra “jamais”

SCARLETTE Douglas a fait une fouille à son ancien camarade de camp de jingle Matt Hancock avec un message de l’after party.

Cette année, je suis une célébrité officiellement terminée, la présentatrice Scarlette, 35 ans, a réfléchi sur ses derniers genoux avec les camarades de camp.

Instagram

Scarlette a révélé que Matt n’avait toujours pas maîtrisé ses mouvements de danse[/caption]

Pendant leur séjour dans la jungle, l’animatrice de A Place in the Sun, Scarlette, a tenté d’enseigner à l’ancien secrétaire à la Santé Matt, 44 ans, un mouvement de danse – et il semble qu’il ne l’ait toujours pas maîtrisé.

Partageant des clichés de la fête – y compris elle et Matt dansant – Scarlette a déclaré: « Eh bien, je peux dire en toute sécurité que l’après-fête était tellement amusante !!

“@matthancockmp n’obtiendra jamais cette glissade électrique avec moins de danse en ligne et plus de groove corporel, mais Dieu aime les essayeurs !”

Elle a ajouté: “Quelle expérience, quelle équipe et quel plaisir.”

Il y a eu des rumeurs d’une querelle entre Matt et les autres camarades de camp depuis la fin du spectacle.

Il a atteint la finale après que les téléspectateurs ont voté pour qu’il participe au plus grand nombre d’essais de Bushtucker pour se venger de ses nombreuses erreurs lors de la pandémie de Covid.

Mais bien qu’ils aient aidé à nourrir ses co-stars affamées, certains d’entre eux ont semblé prendre leurs distances après la fin de I’m A Celeb.

Au moment d’écrire ces lignes, seuls Scarlette, Owen Warner, Babatunde Aleshe, Mike Tindall et Seann Walsh avaient choisi de suivre Matt sur Instagram.

La championne de l’émission Jill Scott, le chanteur Boy George, la star de Loose Women Charlene White, le DJ Chris Moyles et les présentateurs Ant et Dec n’ont pas encore appuyé sur le bouton de suivi cinq jours après la diffusion de la finale.