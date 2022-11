I’m A Celeb’s Owen Warner gagnera des millions après être devenu la vedette de la jungle

OWEN Warner est en passe de gagner des millions après être devenu la vedette de l’émission I’m A Celebrity Get Me Out Of Here de cette année !

Le garçon quittera le camp pour une multitude de grandes marques en lice pour son temps – avec des offres à six chiffres.

Owen a été un succès pour les fans de I'm A Celebrity

Le Sun a appris que la société de vêtements Boohoo Man faisait partie d’une guerre d’enchères pour recruter le beau gosse.

Mais l’acteur ne quittera pas son travail sur Hollyoaks de sitôt car il aurait signé un nouveau contrat de 18 mois avant de partir pour Oz.

Une source proche d’Owen a déclaré: «Les approches ont déjà commencé à partir de grandes marques familiales.

“Il prend tellement soin de sa santé physique et mentale, a des valeurs familiales et une solide éthique de travail et c’est un gros plus pour ce genre d’entreprises.





« C’est une valeur sûre pour les marques et c’est un étendard à coup sûr !

“Mais il est susceptible d’être très sélectif dans ce qu’il fait et il prendra grand soin de considérer avec qui il s’aligne.”

Owen a joué Romeo Nightingale sur le feuilleton Channel 4 depuis juillet 2018 – son tout premier rôle d’acteur.

Mais bien qu’il soit un vairon du show-business par rapport à des camarades de camp comme Boy George et Chris Moyles, Owen est sérieux pour réussir dans le jeu.

La source a ajouté: “Owen n’a pas l’intention d’abandonner sa passion pour toutes les transactions à venir. Il retourne à Hollyoaks et il a clairement indiqué que le maintien de son intégrité en tant qu’acteur est la priorité.

