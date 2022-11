I’m a Celeb’s Owen Warner était «à découvert et mangeait des repas à 40 pence» avant de décrocher la grande pause de Hollyoaks

Owen Warner de I’M A Celebrity a révélé qu’il était à découvert et qu’il vivait de 40 pence de repas en conserve avant de décrocher son rôle dans Hollyoaks.

L’acteur hunky, 23 ans, vivait dur et vite tout en étudiant la production cinématographique à l’université, préférant les soirées arrosées plutôt que de se pencher sur ses études.

Owen Warner vivait de repas bon marché et de son découvert avant son rôle dans Hollyoaks[/caption]

Ses manières sauvages ont fait des ravages sur son corps, sa famille étant de plus en plus préoccupée par son teint gris et ses cernes sous les yeux. Selon ses propres mots, il “avait l’air ruiné”.

Après avoir pris un botté de dégagement et auditionné pour le rôle de Romeo Nightingale, Owen a été stupéfait d’apprendre qu’il avait obtenu le rôle.

Et cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment car il était financièrement sur le dos.

Il a déclaré au Mirror: «Je devais informer mon université. Il me restait genre une semaine. Je pense que j’avais environ 200 £ sur mon compte et un découvert de 1 500 £ et je viens littéralement de dire à mes amis : « Nous passons une semaine folle ». Chaque jour, j’achetais juste des boissons pour tout le monde. J’ai puisé profondément dans mon découvert.

“J’étais à l’université. Cela semble sale maintenant mais j’avais l’habitude d’avoir ces boîtes, vous les mettez au micro-ondes, comme du poulet. Ça coûte environ 40p. Je ferais bouillir Aldi dans un sac de riz, en faire bouillir une partie dans un sac et frapper une boîte au micro-ondes. Peut-être que je mets d’abord dans un bol ?

La fortune d’Owen a rapidement changé et il est rapidement devenu un idole du savon.

Et maintenant, il est le favori pour gagner I’m A Celeb, un exploit qui couronnerait une ascension fulgurante de la misère à la richesse en quelques années seulement.

Hier soir, les fans de I’m A Celebrity ont été dévastés pour Owen après avoir raté l’occasion de brownies au chocolat.





Il a lutté plus que la plupart avec leurs maigres rations et hier, il a été envoyé pour relever le défi Deals on Wheels.

Rejoint par Chris Moyles, le duo a réussi à se rendre au Kiosk Keith après une partie de charades impliquant le reste du camp.

Mais quand ils sont arrivés à son vélo, ils étaient plus désespérés que jamais de le faire après avoir découvert que le prix était des brownies et les résultats de la Coupe du Monde de la Fifa en Angleterre.

Tout ce dont ils avaient besoin était que le camp devine correctement la réponse à cette question finale très importante.

La friandise était “Qui a eu le plus grand nombre de téléspectateurs au Royaume-Uni – la finale de l’Euro masculin 2020, la finale de l’Euro féminin 2022 ou les funérailles de la reine?”

Alors que tout le monde pensait que c’était les funérailles de la reine, il s’est avéré qu’ils avaient tort et Owen n’a eu d’autre choix que de regarder les brownies disparaître.

Vaincu et affamé, Owen s’est effondré sur le sol, la tête entre les mains, et était inconsolable.

Je suis une célébrité est disponible en semaine à 21h sur ITV.

itv

Chris s’est accroché à Owen après avoir été bouleversé par la perte du prix[/caption]