I’m A Celeb’s Owen Warner est “le package complet” jaillit son ex-petite amie Chloe Ferry alors qu’elle s’ouvre sur leur séparation

L’ex-petite amie d’Owen Warner, beau gosse de la JUNGLE, est prête à le couronner I’m A Celebrity champion, le qualifiant de “le package complet”.

La star de Celebrity Big Brother, Chloe Ferry, 27 ans, est sortie avec l’acteur de Hollyoaks pendant six mois – et aurait souhaité que cela ait fonctionné.

instagram.com/chloegshore1

Chloé a qualifié Owen de “le package complet”[/caption]

Elle a dit d’Owen, favori pour décrocher la couronne dans l’émission ITV: “J’espère que les gens qui le regardent dans la jungle pourront voir à quel point il est une personne adorable et qu’il gagne.”

Le couple a commencé à discuter en ligne en 2021, puis s’est rencontré chez Chloé, la star de Geordie Shore, à Newcastle.

Elle se souvient : « J’ai fait un bon repas, des spaghettis à la bolognaise.

“C’était une personne tellement gentille et terre-à-terre et à la fin de la nuit, nous nous sommes embrassés un peu.

“Ensuite, nous étions en vacances au Portugal et quand je l’ai vu allongé à côté de la piscine, j’ai failli tomber de ma chaise longue.

«On dirait littéralement que son corps a été sculpté par les dieux, c’est si bon.

“Je tombais définitivement amoureux de lui à ce moment-là, car il est très beau, mais sa personnalité est encore meilleure, il a donc tout ce qu’il faut.

L’acteur, qui joue le rôle du coureur de jupons Roméo dans Hollyoaks, a été accusé d’avoir envoyé un message à un mannequin dans le dos de Chloé, mais elle a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal.

Elle a dit : « Je n’ai pas un seul mauvais mot à dire sur lui. C’est un mec top et un sur un million. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui.”

Cependant, ils l’ont appelé un jour après six mois. Chloé a déclaré: “J’aurais aimé que ça marche. Mais nous avions des carrières totalement différentes et voulions emprunter des voies différentes.

Owen, 23 ans, a maintenant toutes les chances de remporter I’m A Celebrity, juste devant la footballeuse Lioness Jill Scott.

Mais il est aux prises avec le manque de bouffe. Hier soir, il gémissait :

« Tout le monde parle de nourriture et ça me donne encore plus faim. J’ai l’impression de devenir fou.

Chloé a déclaré: "J'espère que les gens qui le regardent dans la jungle pourront voir à quel point il est adorable et qu'il gagne"

Le couple a commencé à discuter en ligne en 2021, puis s’est rencontré à la maison de la star de Geordie Shore à Newcastle[/caption]