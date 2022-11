I’m A Celeb’s Owen Warner en ligne pour une série télévisée en six parties après le succès dans la jungle, disent les fans

FANS de I’m A Celebrity finaliste Owen Warner pense qu’il est en ligne pour sa propre émission de télévision.

Hier soir, la star de Hollyoaks, 23 ans, a manqué de peu de devenir le roi de la jungle alors que la lionne Jill Scott a remporté la couronne.

Rex

Rex

Mais les followers d’Owen pensent qu’il ne faudra pas longtemps avant que l’acteur – qui était extrêmement populaire dans I’m A Celebrity – annonce une nouvelle série en six épisodes.

S’adressant à Reddit, un fan a posté: “J’aimerais voir Owen avoir sa propre série en six parties où il se rend dans différentes parties du monde et rencontre tous ces différents types de personnes et voit les plus grands sites du monde.

« Il essaie des tas de différents types de nourriture et d’activités culturelles et parle juste de la façon dont ‘gazé ; il doit être là.

“Il est si pur et innocent qu’il passera un bon moment, et nous passerons un bon moment à le regarder.”

Les fans d’Owen ont immédiatement accepté, l’un d’entre eux répondant : “Aw, j’aimerais vraiment voir ça !!!”

Alors que celui-ci disait : « Je serais partant pour voir ça. J’ai fini par vraiment aimer Owen et j’étais content qu’il soit arrivé en finale.

Un autre a commenté: «Comme une version positive de An Idiot Abroad. Je l’aime bien.”

D’autres pensent que le succès d’Owen dans la jungle pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour les fans de Hollyoaks.

L’un d’eux a ajouté: «Je lui donne encore 6 mois à Hollyoaks. Je pense qu’il recevra pas mal d’offres après ça.

Cependant, Owen – qui joue Romeo Nightingale dans le feuilleton de Channel 4 – a signé un nouveau contrat avant son passage dans la jungle.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé qu’il était sur le point de gagner des millions après son apparition dans l’émission ITV, avec Boohoo Man faisant partie d’une guerre d’enchères pour signer le beau gosse.

Une source proche d’Owen a déclaré: «Les approches ont déjà commencé à partir de grandes marques familiales.

«Il prend tellement soin de sa santé physique et mentale, a des valeurs familiales et une solide éthique de travail et c’est un gros plus pour ce genre d’entreprises.

« C’est une valeur sûre pour les marques et c’est un étendard à coup sûr !

“Mais il est susceptible d’être très sélectif dans ce qu’il fait et il prendra grand soin de considérer avec qui il s’aligne.”

E4

Owen est devenu célèbre sur le feuilleton pour adolescents de Channel 4 Hollyoaks[/caption]