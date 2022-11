I’m A Celeb’s Masked Singer line-up révélé alors qu’ITV met en scène un mélange épique de deux tubes

ITV ne peut certainement pas être accusé de ne pas avoir réussi à traire ses plus grandes émissions – dévoilant un incroyable mélange de The Masked Singer et I’m A Celeb.

Un épisode spécial sera diffusé dimanche soir – avec les performances de quatre nouveaux personnages fous.

Mo, Davina, Rita et Jonathan essaieront de deviner qui est qui[/caption]

À l’intérieur de chacun d’eux se trouve une star qui est apparue dans I’m A Celebrity au cours de ses 20 ans.

Il incombe au panel de Jonathan Ross, Rita Ora, Davina McCall et Mo Gilligan d’essayer de comprendre qui ils sont.

Les personnages de Masked Singer sont tous des animaux australiens, dont beaucoup servent régulièrement de nourriture dans les différents défis de la série.

Il s’agit d’un Witchetty Grub dansant, d’un cafard en armure, d’un koala en tutu rose et d’un kangourou – qui porte des lunettes de soleil et est couvert de dollars Dingo.

Le comédien Joel Dommett reviendra à l’avant de l’émission, qui sera diffusée à 19h30 dimanche soir avant le retour de I’m A Celeb à 21h.

Les deux émissions peuvent être regardées sur ITV et ITV Hub.

Katie Rawcliffe de la chaîne a déclaré : « Quelle façon parfaite de célébrer le retour de I’m A Celebrity… Get Me Out of Here ! qu’avec un mélange unique de deux séries extrêmement réussies.

«Les téléspectateurs pourront profiter de tout ce qui concerne la jungle avec une touche merveilleusement dingue de Masked Singer.





“Avec des costumes flamboyants qui rendent hommage à la série emblématique lors de son retour en Australie, les familles pourront jouer aux côtés de notre panel dans le jeu de devinettes préféré de la télévision.”

