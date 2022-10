I’m A Celeb’s Dec passe du temps avec bébé Jack et sa famille sur la plage en Australie avant le début du spectacle

Je suis une célébrité… Le présentateur de Get Me Out Of Here, Declan Donnelly, a été aperçu en train de passer du temps en famille avec son fils avant le spectacle.

L’animateur de télé et sa famille – y compris le petit garçon Jack, trois mois – ont pu être vus se diriger vers la plage sur la Gold Coast australienne.

La famille était tout sourire alors qu’ils passaient du temps sur la plage[/caption]

Ali a poussé Jack, trois mois, dans un landau[/caption]

Pendant ce temps, Dec et sa fille profitaient de la voie maritime[/caption]

Dec, 47 ans, devrait rejoindre son co-animateur Ant McPartlin sur Je suis une célébrité la semaine prochaine alors que le compte à rebours de la nouvelle série de l’émission ITV commence.

Avant son horaire de travail chargé avec le programme à succès, le père de deux enfants a passé du temps en famille dont il avait bien besoin.

S’installant dans la vie Down Under, il a été vu pagayer dans la voie maritime de la Gold Coast avec sa fille Isla, quatre ans, et sa femme Ali Astall, 43 ans.

Pendant ce temps, leur fils nouveau-né Jack a été poussé dans un landau – à l’abri du soleil – blotti dans une couverture blanche.

Dec l’a gardé causal pour la sortie, enfilant un haut bleu avec un short bleu et des curseurs, le gardant au frais avec des lunettes de soleil foncées.

Pendant ce temps, la fière maman Ali avait l’air glamour dans une robe d’été – dans un motif bleu et blanc – tirant ses mèches blondes en un chignon.

La petite Isla était prête pour la plage dans une seule pièce rose, couverte d’images imprimées de fraises, alors qu’elle jouait dans le sable.

On pouvait voir le duo père-fille rire ensemble alors qu’ils plongeaient dans l’eau – avant de se tenir la main lors d’une promenade à proximité.





Ils étaient tout sourire pour la sortie, qui s’est terminée par la direction d’un magasin de crème glacée à proximité pour une gâterie sucrée.

Il s’agit de sa co-star Ant, 46 ans, qui a été vue en train de profiter de la Gold Coast après avoir atterri en Australie avec sa femme Anne-Marie.

Il a été aperçu en train d’arriver dans l’endroit ensoleillé plus tôt cette semaine – et avait l’air aimé avec sa femme Anne Marie, 44 ans.

Ant a tenu la main de sa femme, qu’il a épousée l’année dernière, alors qu’ils marchaient du restaurant Coolangatta Beach à un magasin de surf à proximité.

Ant et Dec sont sur le point de revenir en tant qu’hôtes de I’m A Celeb le dimanche 6 novembre, avec un nouveau groupe de célébrités.

Cela vient après qu’Ant et Dec aient été vus dans une bande-annonce hilarante pour la nouvelle série – alors qu’ils ont été aperçus en train de sauter d’un avion.

« Où vont les bagages ? » on pouvait voir un Dec terrifié demander, se tenant fermement pendant que Ant lui disait: “Il nous rencontre là-bas.”

“C’est Alpha Tango et Delta Echo Ciabatta qui arrivent”, a crié Ant dans un casque avant de sauter dans l’air créé par CGI.

Le clip a ensuite montré le couple tombant rapidement dans les airs avec leurs sacs, qui comprennent des “testicules de kangourou”, avant d’ouvrir leurs parachutes imprimés avec les mots “Nous sommes de retour”.

La fin de la publicité d’une minute a confirmé que je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici sera diffusé sur ITV le mois prochain.

Dec était tout sourire avant le lancement de I’m A Celeb[/caption]

Sa fille Isla s’est accrochée à papa Dec alors qu’ils quittaient la plage[/caption]