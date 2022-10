I’m A Celeb’s Dec et Loose Women’s Charlene White rejoignent la star anglaise Jill Scott en Australie pour un spectacle

Charlene White, panéliste de LOOSE Women, a atterri en Australie aujourd’hui avant de participer à I’m A Celebrity.

L’homme de 42 ans est arrivé sur le même vol que l’animateur de l’émission Declan Donnelly et sa famille.

Ils rejoignent la footballeuse Jill Scott qui a fait son arrivée à l’aéroport ce matin.

Ant McPartlin a été vu arriver Down Under plus tôt cette semaine.

La milieu de terrain Jill, 35 ans, a pris sa retraite après avoir disputé le match qui a battu l’Allemagne 2-1 lors de la finale de l’Euro féminin de l’UEFA en juillet – et est maintenant prête à affronter la jungle.

La star du foot, qui a juré lors de l’Euro, insiste sur le fait qu’elle restera propre dans la jungle.

S’adressant au Sun alors qu’elle atterrissait à l’aéroport de Brisbane, Jill a déclaré: «Je n’ai jamais eu d’interview où ils n’ont pas mentionné cela.

“Je ne suis pas fier de ces jurons et je ne jure généralement pas, alors j’aimerais penser que cela ne se reproduira plus.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était le plus éprouvant pour les nerfs, la finale de l’Euro ou faire I’m A Celeb, Jill a admis: “C’est une très bonne question, je ne pense pas que quiconque testerait mes nerfs autant que cette finale.”

Mais elle ne sait pas comment elle réagira aux bestioles effrayantes, nous disant : “Je n’ai jamais vraiment été confrontée à elles en Angleterre, donc je ne sais pas comment je réagirais à part l’étrange araignée dans la salle de bain de temps en temps. Donc voilà. “

Jusqu’à présent, la star de Hollyoaks Owen Warner, Sue Cleaver de Coronation Street, la star de télé-réalité Olivia Attwood et le DJ radio Chris Moyles ont été photographiés arrivant en Australie.

L’émission de téléréalité des célébrités revient à son emplacement d’origine dans la jungle après le tournage des deux dernières séries au château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles en raison des restrictions de voyage de Covid-19.

La prochaine série, qui sera lancée le 6 novembre, verra un nouveau lot de visages célèbres entreprendre des défis et des essais pour sécuriser la nourriture et les friandises pour le groupe et éviter d’être rejeté par les téléspectateurs.

Hier, le compte Twitter officiel de l’émission a confirmé la date de début en partageant l’image d’un panneau annonçant la nouvelle avec la légende : « Marquez vos calendriers… le compte à rebours est lancé !

Lundi, le plateau australien du spectacle a été fermé pendant 24 heures à la suite de rapports faisant état de graves inondations dans la région.

Une porte-parole d’ITV a déclaré: “Nous avons fermé le site pendant 24 heures par mesure de précaution en raison du mauvais temps.”

Ant McPartlin et Declan Donnelly reviennent pour animer l’émission populaire, avec une bande-annonce récente les montrant sauter d’un hélicoptère dans la jungle.

Le duo Geordie anime le programme de téléréalité depuis son lancement en 2002, bien que McPartlin ait été temporairement remplacé par Holly Willoughby en 2018.

La série 2021 de l’émission a été remportée par l’acteur d’Emmerdale Danny Miller.