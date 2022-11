I’m A Celeb’s Boy George est un tyran toxique mais l’or de la télévision avec sa campagne impitoyable de râle et de sape

OVER dans la jungle australienne, cette semaine, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a été piqué par un scorpion.

Une libération douloureuse de neurotoxines qui, à une dose légèrement plus élevée, aurait pu causer des nausées, des vomissements, une évacuation intestinale catastrophique et finalement la mort, chez le pauvre scorpion.

Heureusement, il a vécu, mais il a maintenant disparu.

Ce qui est dommage, car si vous mettez ce truc dans un petit t-shirt bleu, avec un numéro de téléphone au dos, ce serait King of the Jungle et aurait sa propre série ITV2 d’ici la fin décembre.

Tel quel . . .

Je suis resté transpercé par une série fascinante et révélatrice de I’m A Celebrity. . . Sortez-moi d’ici !, bien qu’un modèle insatisfaisant se soit établi le week-end dernier.

Chaque nuit, la tension insupportable du camp serait levée par l’arrivée en direct d’Ant & Dec, qui révéleraient que la prochaine humiliation de Bushtucker serait visitée. . . “Mat”.

Et un autre petit morceau de Chris Moyles mourrait.

Un résultat insatisfaisant pour tout le monde parce que, dites ce que vous aimez à propos de Hancock, il peut avoir un air insupportable de droit et de triomphalisme, mais il a attaqué ces essais avec un degré de compétence et de courage qui était bien au-delà des fanfarons comme Moyles.

Ça aurait pu continuer comme ça toute la semaine aussi.





Comme le veut le bon jugement, le public a compris beaucoup plus rapidement que moi qu’il était beaucoup plus amusant de laisser Hancock se faire du mal dans le camp, où il était libre de danser, de chanter, de dominer les autres et de se terminer. des concurrents qui étaient en fait beaucoup plus désagréables que lui, comme Boy George, qui semble avoir travaillé sur la base que se laisser aller avec quelques bruits de basse-cour tous les matins fait de lui le Dalaï Lama du dunny.

Ce n’est pas le cas, évidemment.

Le bouddhisme consiste à éliminer les vices comme l’égoïsme.

Boy George est défini par le sien et ne considère même jamais les autres à moins qu’ils aient la malchance de se retrouver dans sa ligne de mire toxique, auquel cas ils seront soumis à une campagne impitoyable de râles et de sape, juste hors de portée de voix.

Les mêmes règles du tribunal kangourou ne s’appliquent pas à lui, évidemment.

En plus d’être un lâche, George est aussi un hypocrite de classe olympique.

Ainsi, lorsque Scarlette Douglas l’a confronté mercredi au sujet de sa condamnation pour séquestration et voies de fait, il a commencé par une tirade de fanfaronnade et de déni indigné, affirmant que seule son honnêteté lui avait valu quatre mois de prison où, au moment où il est parti, il était tellement aimé qu’ils l’ont en fait remercié de ne pas être un cauchemar total.

Et tout ce que vous avez entendu d’autre, apparemment, est “une scène de tabloïd légèrement exagérée”.

Vous pouvez lire les rapports par vous-même sur celui-là.

Règne suprême

Ce que je ne peux pas nier cependant, c’est que ce vieux tyran venimeux est l’or de la jungle et a atterri exactement sur la bonne émission de télévision, car c’est le seul endroit sur la boîte où les bords sombres de n’importe quel personnage seront éclaircis toutes les cinq minutes par l’apparition de Ant & Dec, qui ont de nouveau triomphé grâce à la combinaison d’un timing comique naturel et d’une éthique de travail qui signifie que leur équipe de scénaristes travaille toute la nuit jusqu’à ce qu’il n’y ait pas une virgule ou une pause hors de propos une fois qu’ils sont à l’antenne .

En temps voulu, absolument personne ne sera surpris lorsque cette performance leur remportera un autre prix NTA.

Ce qui vous a peut-être un peu intrigué, c’est l’absence totale de prétendants à leur trône parmi les jeunes générations de présentateurs.

Tout a été mis à nu lors de l’émission de lundi lorsque Scarlette, l’animatrice de A Place In The Sun, a demandé conseil à Seann Walsh et Babatunde Aleshe pour devenir un comique de stand-up – une décision qui, en termes de courses d’imbéciles, est juste là pour demander Ant pour une leçon de conduite.

La complaisance et l’arrogance de leur réponse m’ont quand même coupé le souffle.

Seann : “Si vous êtes sérieux au sujet de la comédie, écrivez ce que vous voulez dire et oubliez les blagues.” Babatunde : “N’essayez pas d’être drôle lorsque vous écrivez.”

Ouais, le rire ne doit jouer aucun rôle dans le processus, les gars.

Attendez-vous à ce qu’Ant & Dec règnent en maître indéfiniment.

Attendez-vous à ce que Scarlette soit en tête d’affiche sur Live At The Apollo une semaine jeudi prochain.

Le moment FEELGOOD de la semaine était l’épisode de vendredi du quiz de jour d’ITV Riddiculous, où un conseiller politique de Luton appelé Isaac a accumulé 3 600 £ de gains puis, lors de la dernière énigme double ou rien, a perdu chaque centime, le laissant avec précisément rien.

Et si vous vous demandez pourquoi cette torsion a fait chanter mon cœur de joie, alors que j’ai frappé l’air avec délice, un autre détail biographique sur Isaac.

C’est un militant de Just Stop Oil.

Finition mate de Tony

BLACKPOOL, Blackpool et plus Blackpool.

Tess Daly et Claudia Winkleman, hôtes de Strictly Come Dancing, cesseront-elles jamais de faire référence à Blackpool ?

Non, bien sûr qu’ils ne le feront pas.

C’est une obligation contractuelle qui est devenue une obsession.

Ainsi, toutes les deux minutes, lors de l’émission de samedi, ils faisaient référence à “la salle de bal emblématique”, dans “la tour emblématique” aux téléspectateurs emblématiques de l’émission qui ont dû être déconcertés par le culte culte de cette station balnéaire marmite.

La vérité, bien sûr, c’est que cela a un peu plus à voir avec l’argent que les promenades à dos d’âne sur la plage de plaisir emblématique.

Cependant, je ne regarderai pas l’émission spéciale de Blackpool de demain soir de toute façon, maintenant le processus de vote et une blessure aux ischio-jambiers ont éliminé Tony Adams, qui était la seule raison amusante, joyeuse et totalement déterminée de regarder l’émission de cette année.

Un crime contre la télévision pour lequel je blâme Matt Hancock, au motif entièrement non scientifique que je pense que le public votant n’a de place et d’argent que pour un seul candidat à la télévision à la fois.

Donc, le pauvre Tony a été fini au moment où le député de West Suffolk a d’abord émincé sur ce pont de corde en Australie.

C’est une intuition totale, évidemment, qui n’explique toujours pas la fixation du mot B de Strictly, qui est en partie liée aux paiements de bonus que les candidats reçoivent pour passer à ce stade de la compétition.

Non pas qu’aucun d’entre eux n’en admette autant lorsque Claudia a posé à chaque couple une variante de la même question : « Qu’est-ce que cela signifierait pour vous d’atteindre Blackpool ? »

Exactement 35 000 £, Claudia. C’est combien.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

TIPPING Point, Ben Shephard : “En mai 2021, la maison de vente aux enchères Christie’s a vendu Waterloo Bridge : Effet De Brouillard, un tableau de l’artiste impressionniste français Claude qui ?”

Cher : “Van Damme”.

Ben Shephard : « Le jeu pour téléphone portable Perfect Swing est une représentation virtuelle de ce club et de quel sport de balle ? Cher : « Courses hippiques.

The Chase, Bradley Walsh : “Quel leader des droits civiques a été emprisonné en Alabama en avril 1963 ?”

Becky : « Al Capone ».

Irritations aléatoires de la télévision

CORONATION Street atteint le point de non-retour avec son complot dérangé sur les éco-terroristes de droite.

Deux documentaires de Channel 4 mythifiant la coupe du monde 1990 absolument épouvantable.

La neutralité de la BBC prétend rester une blague malade aussi longtemps que Frankie Boyle et ses sycophants du Nouvel Ordre Mondial crachent leur poison.

La croyance profondément erronée de Blankety Blank selon laquelle il n’y a pas trop de candidats au camp exagérés.

Et la finale absolument sauvage de la finale de la Coupe du monde de rugby féminin qui, au risque d’être sexiste, a déclenché des flashbacks sur la seule et unique fois où j’ai osé assister à la vente du Black Friday de Lidl. Plus jamais.

Je suis une célébrité, Boy George : “Nous devrions chanter.”

Scarlette Douglas : “Comment ça se passe ?”

(Tous ensemble maintenant).

Qui est le w ***er? Qui est le w ***er? Whoooo est le w ***er dans le chapeau?

De belles idées sportives

SCOTT PARKER : “La seule chose que vous voulez, c’est du talent, de la qualité et une véritable intelligence.”

Chris Sutton : “Personne ne voulait de penalty sauf tous les joueurs.”

Robbie Savage : “Les gens derrière vous doivent être derrière vous.”

(Compilé par Graham Wray)

Télévision Or

MATT HANCOCK dansant le slide électrique sur une chanson de Cameo sur I’m A Celebrity, après avoir joyeusement déclaré que la carrière politique de Liz Truss était « totalement terminée ».

Alan, d’Ecosse, nettoie chaque section de The Wheel, avec Michael McIntyre.

Bradley Walsh adapte Blankety Blank comme un gant.

Les SAS font des ravages en Afrique du Nord au son de The Damned, sur l’excitant Rogue Heroes de BBC1. Et Elizabeth Debicki et Salim Daw de The Crown occupant les rôles de Diana et Mohamed Fayed si complètement que cela m’a un peu effrayé.

Cependant, s’il vous plaît, ne voyez pas cela comme une invitation à perdre près de dix heures de votre vie à regarder la série cinq de The Crown, qui à tous autres égards significatifs est un travail de hache sans cœur, maladroit, trompeur et complètement condescendant.

Mystères de la télévision

Mystères télévisés du mois : Quand Mark Owen s’est-il transformé en Keith Lemon ?

Comment Mary de Gogglebox a-t-elle évité d’assassiner Giles ?

Pourquoi les graphismes de I Can See Your Voice n’ont-ils pas enregistré “BAD” lorsque Lulu a chanté Relight My Fire ?

Et quoi de plus poignant ? Patsy Kensit se marie pour la cinquième fois ?

Ou Patsy Kensit se retrouve-t-elle sur EastEnders ?

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine. I’m A Celebrity, Owen Warner : “Chris Moyles est un seau de talents sans fond.”

Le magazine The Sun’s Fabulous, Jayde Adams : “Si vous me voyez faire de la comédie, vous comprendrez pourquoi je suis là où je suis, parce que je suis un putain de brillant dans la comédie.”

Et je suis une célébrité, Chris Moyles : “Les gens vont voir l’adorable Chris Moyles et se dire : ‘Wow, il est tellement plus gentil que je ne le pensais. Ce n’est pas un trou du cul ». Ar*ehole.

Sosie de la semaine

Le gagnant de CETTE semaine est Mike Tindall, pré-lissage du nez, et Ed de Ed, Edd n Eddy.

Envoyé par e-mail par Karen M.