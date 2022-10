I’m A Celeb’s Boy George devient le compagnon de camp le mieux payé de 2022 avec d’énormes frais à six chiffres

Selon les rumeurs, la star de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here, Boy George, deviendrait le compagnon de camp le mieux payé de la série à venir.

Le chanteur – célèbre pour être le chanteur principal du groupe pop Culture Club – devrait se rendre dans la jungle australienne le mois prochain.

Selon les rumeurs, Boy George serait payé 500 000 £ pour son apparition dans le spectacle[/caption]

Boy George, 61 ans, de son vrai nom George Alan O’Dowd, se serait vu offrir 500 000 £ pour apparaître dans l’émission ITV.

Les initiés de la télévision ont révélé que le chanteur – qui est arrivé Down Under aujourd’hui avant la compétition – deviendra le meilleur revenu de l’émission.

Il est sur le point de devancer la star de télé-réalité américaine Caitlyn Jenner, 73 ans, qui a été nommée la mieux rémunérée de l’émission en 20 ans d’histoire.

Le Mirror a révélé que Boy George aurait encaissé 500 000 £ pour sa participation au programme très apprécié.

Cela vient après que la sensation pop végétalienne ait insisté sur le fait qu’il ne supporterait aucun des essais de consommation de Bushtucker sur I’m A Celeb.

Arrivé en Australie hier, le chanteur de Karma Chameleon a déclaré qu’il éviterait de grignoter des bestioles effrayantes et des morceaux d’animaux tout en s’en tenant à son régime alimentaire à base de plantes.

George, portant un masque de lion de nouveauté, a refusé en plaisantant d’admettre qu’il était là pour la série ITV, ajoutant: “Je suis ici pour faire une version de la reine du lion.”

Nous avons précédemment révélé comment Boy George avait demandé beaucoup de jus vert pendant sa quarantaine avant d’entrer dans la jungle.





George a cependant adressé ses demandes aux patrons d’ITV – qui obligent toutes les stars de cette année à se verrouiller avant de se rendre au camp au milieu des préoccupations persistantes de Covid.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait demandé pour le spectacle, George a dit au Sun : “Beaucoup de jus vert.”

Interrogé pour savoir si le masque restera à l’intérieur du camp, il a dit en plaisantant: “Espérons-le.”

Le chanteur, qui a remporté d’énormes succès dans les années 1980 avec Karma Chameleon et Do You Really Want To Hurt Me, a également confirmé qu’il méditerait sur le spectacle qui commencera avec 10 célébrités.

Les présentateurs Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, ont atterri cette semaine alors que l’émission revient Down Under pour la première fois en deux séries après la pandémie de Covid.

Parlant d’Ant et Dec, George a déclaré: “Je les aime tous les deux.”

George, qui est devenu un DJ de club à succès après sa carrière pop, rejoint les stars déjà arrivées sur la Gold Coast, notamment le DJ radio Chris Moyles, Olivia Attwood de Love Island et le tout premier royal Mike Tindall de l’émission.