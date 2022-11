I’m A Celeb’s Boy George dénonce les fausses affirmations selon lesquelles il aurait “snobé” Babatunde

BOY GEORGE a riposté aux informations selon lesquelles il aurait refusé de saluer Babatunde Aleshe après la sortie de la bande dessinée de la jungle I’m A Celeb.

Après avoir été exclu du camp la nuit dernière, Babatunde a retrouvé ses proches et les co-stars de I’m A Celeb au luxueux hôtel Marriott en Australie.

Parmi ceux qui ont salué la star de Gogglebox, il y avait d’anciennes camarades de camp Charlene White, Scarlette Douglas et Sue Cleaver et la petite amie de Matt Hancock, Gina Coladangelo.

Cependant, Boy George était notamment absent, ce qui a conduit les fans à affirmer qu’il avait snobé son ancien camarade de camp.

George, 61 ans, s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour mettre fin aux spéculations sur une querelle.

Il a partagé une photo avec Babatunde, et l’icône de la pop l’a sous-titrée : “Snobbing @BabatundeComedy

au bar de l’hôtel !

Un représentant du chanteur du Culture Club a également fermement nié avoir snobé Babatunde en n’assistant pas à la rencontre, affirmant que les affirmations étaient “absolument fausses”.

George a lu sur son passage dans la jungle depuis qu’il a été élu mardi et a riposté à divers rapports sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, il a répondu – mais ne l’a pas nié – lorsque Lorraine Kelly a partagé l’histoire exclusive du Sun révélant la colère de George dans la jungle australienne.

Lorraine avait demandé dans son émission : « Est-ce qu’il regarde cette émission ? Tu n’as pas de voiturettes de golf George!”





Répondant via Twitter, la superstar de la musique l’a appelée sarcastiquement sur sa propre routine au Centre de télévision où elle filme Lorraine.

Il a écrit : « Oui ma chérie Lorraine je parie que tu marches partout et que tu te maquilles toi-même ? Mdr!”

Le Sun avait révélé que des producteurs désespérés avaient convaincu George de ne pas abandonner après s’être vu refuser un retour au camp en buggy.

Un initié a déclaré: «Sue a été autorisée à être conduite dans une voiturette de golf dans des conditions spéciales, mais le reste des camarades de camp a dû revenir à pied du procès qui impliquait une colline escarpée.

“Il a ensuite fait irruption dans l’une des tentes de l’équipe de production et a pincé une pomme, avant de se cacher derrière des arbres afin qu’il ne puisse être filmé par aucune des caméras de l’émission.

« C’était une véritable crise de colère, mais George ne reculait pas. Il menaçait de quitter le spectacle, et à ce moment-là, il l’aurait probablement fait.

« Heureusement, l’un des producteurs a pu le récupérer, l’asseoir dans une tente et le convaincre de ne pas partir. C’était une véritable tempête dans une tasse de thé, et heureusement, à la fin, il l’a reconnu et a accepté de retourner au camp.