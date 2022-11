I’m A Celeb’s Ant et Dec font des fouilles sauvages à l’émission rivale Strictly – l’avez-vous repéré?

Ant McPartlin et Declan Donnelly, les présentateurs de I’M A Celeb, se sont moqués de l’émission rivale Strictly Come Dancing dans l’épisode de la nuit dernière.

Le duo de la jungle Ant et Dec ont clairement exprimé leurs sentiments pour le mastodonte de la BBC lors d’une fouille effrontée lors de l’un de leurs liens.

Érotème

Seann Walsh sur ITV de cette année, je suis une célébrité, sortez-moi d’ici![/caption] Érotème

Declan Donnelly et Ant McPartlin présentent hier soir I’m A Celebrity[/caption]

Ant présentait le segment suivant de l’émission, lorsqu’il a déclaré: “Bien, retour au camp où il est temps de poser la question que chaque agent du showbiz pose à son client après avoir refusé, je suis une célébrité.”

Après les paroles d’Ant, l’action est ensuite retournée au camp, où Seann a été vu en train de demander au musicien Boy George : « Feriez-vous Strictly ?

Le coup effronté suggéré que je suis une célébrité est toujours le spectacle que les agents offrent en premier à leurs clients célèbres.

Plus tard dans l’échange entre Seann et George, Seann s’est souvenu de son passage dans le spectacle de danse.

Il a décrit le processus de répétition Strictly comme “vigoureux”, ce qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux de la part des fans.

L’un d’eux a écrit: “Seann Walsh:” L’entraînement sur Strictly est vigoureux “. Oui, nous l’avons vu.

Un autre a répondu: “ouais Seann, nous avons tous vu à quel point ton entraînement strict était vigoureux…”

Les commentaires font référence au scandale de tricherie de Seann avec sa partenaire de danse Katya, après que le couple ait été capturé en train de s’embrasser alors que Seann était en couple avec l’ex-partenaire Rebecca Humphries et que Katya était mariée à l’ex-mari Neil Jones.

Un utilisateur de Twitter a écrit, à propos du scandale : « Katya est toujours punie pour son indiscrétion avec Seann Walsh.





« On lui a donné une seconde chance sur I’m a Celebrity…. alors il est temps de donner une seconde chance à Katya aussi peut-être ??

Parlant du scandale à sa camarade de camp Sue Cleaver, Seann a admis que le baiser avait causé le “pire moment” de sa vie.

Il a expliqué: “J’ai dit désolé. Je me suis assis sur l’émission de télévision de Jonathan Ross et je me suis excusé. Je me suis assis à côté de will.i.am et Samuel L. Jackson et je me suis excusé.

“Ce sera pour toujours le moment le plus étrange de ma vie et je dois dire probablement le pire moment de ma vie.”